في الذكرى العطرة.. محمد بن راشد: نجدّد محبة خير البشر

بالمناسبة العطرة، ذكرى ميلاد خير البشر؛ هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الأمة الإسلامية، مؤكداً سموه أن المولد النبوي الشريف مناسبة لتجديد قيم الرحمة والخير التي جاء بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم للعالمين.

وكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على حساب سموه على موقع «إكس»: «تحل علينا ذكرى مولد خير البشر.. الذي أضاء مولده مشارق الأرض ومغاربها.. وأضاء النور الذي جاء به قلوب البشر وقلوبنا.. وأضاءت سيرته ومنهجه الطريق لنا ولأمته إلى يوم الدين».

وأضاف سموه: «نجدد في ذكرى مولد نبينا محبته.. ونجدد طاعته.. ونجدد قيم الرحمة والخير التي جاء بها للعالمين.. ونهنئ الأمة الإسلامية بهذه الذكرى العطرة.. ونصلي عليه اليوم وكل يوم عدد خلق ربنا.. وزنة عرشه.. ومداد كلماته.. آمين».

كما هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، الشعوب العربية والإسلامية بالذكرى العطرة، مضيفاً سموه على موقع «إكس» «نستذكر في ذكرى مولده الشريف ما حمله نبي الرحمة وخاتم النبيين من خير للبشر كل البشر، وما أرساه من قيم أضاءت الأرض نوراً».

وهنأ سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، الأمة الإسلامية بالمناسبة العطرة، داعياً الله أن يجعلها «ذكرى مباركة تتجلى فيها معاني الخير والإخاء، ونعزز من خلالها مبادئ التسامح والسلام».

محمد بن راشد:

• «أضاء مولده مشارق الأرض ومغاربها.. وأضاء النور الذي جاء به قلوب البشر وقلوبنا».