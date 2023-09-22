صار نجماً على المنصات.. قرد يسرق نقاباً ويحاول ارتداءه في السعودية ( فيديو)

تحول قرد الى نجم على منصات التواصل الإجتماعي بعد انتشار مقطع فيديو له وهو يحاول ارتداء النقاب.

وتداول رواد مواقع التواصل والصفحات الإخبارية مقطع الفيديو الطريف للقرد وهو يحاول ارتداء نقاب على وجهه بعدما قام بسرقته من امرأة في إحدى المناطق السعودية.

وظهر القرد وهو يحاول لبس النقاب أكثر من مرة، ولكنه لم يتمكن من ذلك، فقام بتركه على الجدار الذي كان يقف عليه.

وحسب "روسيا اليوم" تفاعل النشطاء في منصة "إكس" مع مقطع الفيديو، حيث أخذوا الفيديو بفكاهة، وعلق أحدهم قائلا: "زين يستر نفسه"، وأضاف آخر: "يدري انه ع الوجه"، مع وجه ضاحك.

يذكر أن المناطق الجنوبية في السعودية ومدينة الطائف والقرى المجاورة لها تعاني من انتشار القرود بأعداد كبيرة، فيما تم وضع كاميرات مراقبة في عدة مناطق بالمملكة، لمواجهة انتشار قرود البابون، وفرض غرامات بحق كل من يقوم بإطعامها.