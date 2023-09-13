«الإماراتي لكتب اليافعين»: حان وقت العودة للقراءة

مع العودة إلى المدارس، نظم المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، جلسة قرائية وورشة عمل حول كتاب «بو هو بيرد» لطلاب الصف الثالث الابتدائي في مدرسة الشيخة مريم بنت غانم الشامسي في الشارقة، ضمن برنامجه «العودة إلى المدرسة» الرامي إلى نشر ثقافة التعلم، وتعزيز حب القراءة بين الأطفال وتنمية مهاراتهم الإبداعية.

ويستهدف البرنامج الذي يستمر حتى 10 أكتوبر المقبل، الطلبة من رياض الأطفال حتى الصف الخامس الابتدائي، إذ يتضمن سلسلة من الزيارات إلى المدارس والمكتبات في أنحاء الإمارات، ومجموعة متنوعة من الجلسات القرائية وورش العمل التفاعلية، والفعاليات الفنية المتعلقة بالكتب التي قرؤوها.

وتقدم الفعاليات إلى جانب فريق المجلس، نخبة من المؤلفات وراويات القصص وهن: نرمين مجدي، وسامية عايش، والدكتورة وفاء الشامسي، وهاجر يوسف، ونورة خوري، ونادية النجار، إذ يوفرن للطلبة فرصة التفاعل مع الشخصيات الأدبية واستكشاف عالم الكتب، إلى جانب صقل مهاراتهم الفنية وتنمية ملكاتهم الإبداعية.

وقالت رئيسة المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، مروة العقروبي: «يتيح برنامج العودة إلى المدرسة الفرصة أمام الصغار لتعزيز ارتباطهم بالمعرفة، وتنمية شغفهم بالقراءة، إذ لا تهدف الجلسات القرائية والأنشطة الفنية المتنوعة التي يضمها البرنامج إلى تحسين مستويات القراءة والكتابة فحسب، بل تسعى أيضاً إلى إثراء خيال المشاركين وصقل مواهبهم وتنمية ملكاتهم الأدبية، ومهاراتهم الفكرية والنقدية، من خلال تسليط الضوء على دور القراءة في تشكيل مستقبل الأجيال، وتعزيز ثقافة المعرفة، وإلهام الصغار لتنمية علاقتهم بالكتب ومصادر المعرفة».

ومن خلال هذا البرنامج وغيره من المشروعات والمبادرات، يواصل المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، جهوده في تعزيز ثقافة القراءة بين الأطفال واليافعين، وجعلها أسلوب حياة، عبر منحهم فرصة الاطلاع على كتب ذات معايير أدبية وفنية عالية، والإسهام في تعزيز ثقافة التفاهم والحوار بين مختلف الثقافات من خلال كتب الطفل.