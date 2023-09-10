فتح 700 موقع تراثي مجاناً في التشيك

فتح أكثر من 700 موقع تراثي في جمهورية التشيك أبوابه أمام الجمهور مجاناً في إطار فعالية أيام التراث الأوروبي أمس.

وأفاد الموقع الإلكتروني لراديو براغ إنترناشيونال، بأنه يمكن للمواطنين التشيكيين زيارة المئات من مواقع التراث الرسمية، والكثير من المباني الخاصة والحكومية، مثل مجالس البلدات والكنائس والمدارس والمنازل السكنية، التي عادة لا يمكن أن يدخلها الجمهور، حتى 17 سبتمبر الجاري، ضمن فعالية أيام التراث الأوروبي.

وتنظم مراسم الافتتاح الرسمي للفعالية في بلدة بودبرادي في وسط بوهيميا التي تحتفي بمرور 800 عام على تأسيسها.

يشار إلى أن جمهورية التشيك انضمت في عام 1991 إلى فعالية أيام التراث الأوروبي التي أقيمت بناء على مبادرة من مجلس أوروبا.