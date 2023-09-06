منى زكي: أنا محظوظة بأحمد حلمي

أشادت الفنانة المصرية منى زكي بجهود زوجها الفنان أحمد حلمي في دعمها سواء في أمور عملها أو في إدارة شؤون بيتهما وتربية الأولاد.

وقالت منى زكي، خلال استضافتها في برنامج "كلام نواعم" المذاع عبر قناة "ام.بي.سي": "أحمد كان داعم جدا بالنسبة لي، وعنده مقدار من التسامح والحب، وفاهم إن البيت وعيالنا حاجة مشتركة بيني وبينه، والشغل له وقته، ومحظوظة إنه فاهم شغلتي وأنا فاهمة شغلته".

وأجابت الفنانة الشهيرة عن سؤال "كيف وصلت للتوازن بين طموحاتهما المهنية واستقرار علاقتهما"، قائلة: "للأسف الرجالة في الوطن العربي تربوا على إن الراجل وظيفته يصرف وبس، والحقيقة إن وظيفته عطاء".

وشاركت منى زكي في موسم رمضان 2023 بمسلسل "تحت الوصاية"، المكون من 15 حلقة، من تأليف خالد دياب وشيرين دياب، وشارك في بطولته إلى جانب منى زكي، رشدي الشامي، دياب، أحمد خالد صالح، علي الطيب، عمر شريف، خالد كمال، إخراج محمد شاكر خضير.

وفازت الفنانة بجائزة أحسن ممثلة باختيار لجنة التحكيم وأحسن ممثلة باختيار الجمهور من مهرجان القاهرة للدراما في دورته الثانية عن دورها في هذا المسلسل، إضافة إلى تكريمها عن مجمل أعمالها.

فيما تعود منى زكي للتعاون مع الفنان كريم عبدالعزيز بعد 14 عاما على فيلمهما "أبو علي"، إذ يتعاونا في فيلم "لعب عيال" مع المخرج طارق العريان.