الملتقى الاجتماعي «أنت سيدة المجتمع» يحتفي بيوم المرأة الإماراتية

تحت شعار «نتشارك المعرفة التي تصنع التغيير»، انطلقت أول أمس في متحف الاتحاد بدبي، فعاليات النسخة الثانية من الملتقى الاجتماعي الدولي «أنت سيدة المجتمع»، الذي يقام تزامناً مع الاحتفالات بيوم المرأة الإماراتية وما حققته من نجاحات رائدة في مجالات الاقتصاد والتنمية المجتمعية والاستثمار. وشهدت فعاليات النسخة الثانية حضور الشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم والدكتورة موزة غباش رئيسة رواق عوشة بنت حسين الثقافي والدكتورة مريم مطر مؤسسة ورئيسة مركز الشيخ زايد للأبحاث الجينية وغادة الفردان نائب الرئيس والمدير التنفيذي لـ«الفردان للمجوهرات»، إلى جانب حضور إعلامي ونسائي موسع من المملكة العربية السعودية ومصر والأردن وسلطنة عمان والسودان وفلسطين والولايات المتحدة.

واهتمت نسخة العام الجاري بتسليط الضوء على إنجازات ومكاسب المرأة الإماراتية، وما حققته من نجاحات وريادة في مجالات اقتصادية، تنموية واستثمارية عدة بين الدول، بالإضافة إلى دورها المهم في بناء جسور ثقافية ودعم الروابط الحضارية والإنسانية بين الدول، والمشاركة بفعالية في مسيرة النهضة وقيادة مستقبل بلدها.

جيل مزدهر

وقالت نوف اليافعي، الرئيس التنفيذي لشركة العنوان، المنظمة للملتقى، إن «فعاليات الملتقى تسلط الضوء على تنمية روح الريادة والمسؤولية وتعزيز مكانة المرأة الإماراتية في المحافل الإقليمية والدولية، ورفع مستوى مشاركتها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى ضمان استمرارية تكامل الأدوار الاجتماعية بين أفراد المجتمع، لبناء جيل متلاحم ومزدهر».

وحول مشاركة رائدات أعمال من جنسيات متنوعة في الملتقى، واستقطابه لتجارب رائدات عربيات تشاركن احتفاء المرأة الإماراتية بيومها، قالت سيدة الأعمال الإماراتية نورا الدولة، «نحن منظومة واحدة لا يمكن تجزئتها لأنها متماسكة القواعد، تستكمل نجاحات بعضها البعض داخل نسيج مجتمعي ثري، متنوع ومتين الروابط، هو مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي يراهن أولاً وأخيراً على تمكين النساء والارتقاء بتجاربهن في كل مجالات العمل» . وفي سياق متصل، أكدت المصممة وفاء الهلالي «تشرفت رغم حداثة تجربتي في مجال ريادة الأعمال مقارنة بعدد من المشاركات اليوم، بالتكريم الذي تلقيته والذي سيدفعني حتماً إلى تطوير تجربتي، وصولاً إلى الارتقاء بتجربتي وتحقيق نقلة نوعية في مجالي. ولعل هذا التجمع الذي تقوده باقتدار منذ البداية، سيدة الأعمال المتميزة، الإماراتية نوف اليافعي، الأكثر رصداً ومتابعة للتجارب النسائية الناجحة التي تبشر بمستقبل واعد في مجال الاستثمار وريادة الأعمال، من خلال ما يقدمه للنساء من فرص سانحة لطرح تجاربهن ومناقشة تفاصيلها، ومراحل تطورها وتحدياتها، وإلهام الرائدات الجدد بالانطلاق بشجاعة وثبات نحو المستقبل».

حضور موسع

من جانب آخر، كشفت ثلاث رائدات أعمال سودانيات، التقتهن «الإمارات اليوم» على هامش الملتقى، حماستهن للمشاركة جنباً إلى جنب مع سيدات الأعمال الإماراتيات في هذا الاحتفاء الاستثنائي بنجاحاتها، فيما قالت سفيرة الأزياء السودانية سارة ياسين «شاركت في النسخة الأولى من الملتقى الذي استقطب حضوراً واسعاً وحقق نجاحاً لافتاً، أعتبره إضافة حقيقية لرائدات الأعمال ولي بشكل خاص، باعتبار ما فتحه لي من فرص تجارية مهمة أسهمت في الارتقاء بتجربتي المهنية، الأمر الذي دفعني هذا العام، إلى التفكير في استقطاب رائدات أعمال سودانيات وتوسيع حضورهن في الملتقى من أجل طرح إبداعاتهن والتعريف بإنجازاتهن جنباً إلى جنب مع سيدات الإمارات، ومن ثم الاستفادة من مخرجات الملتقى ومن الفرص التي يتيحها لهن».

رد الجميل

من جهتها، لم تخف سيدة الأعمال السورية نغم تلو التي تدير منذ سنوات شركتها الخاصة بتنظيم الفعاليات ومشروع «نغم للزهور والهدايا»، سعادتها بمشاركتها وتتويجها في الملتقى قائلة «أنا من السيدات الصامدات والمكافحات اللاتي بدأن مسيرتهن في الإمارات من الصفر وقطعن مشواراً طويلاً ومضنياً وصولاً إلى تحقيق حلم التميز والريادة. وما يسعنا اليوم إلا أن نقف وقفة تأمل ونشعر بالفخر بما تحقق لنا من تطور ونجاح» . متابعة «ولرد الجميل للإمارات، تتهيأ شركتنا حالياً لإطلاق (حملة السعادة) التي تعتبر لفتة نتوجه بها إلى دور رعاية الأيتام والمسنين ومرضى السرطان من أجل زرع السعادة في قلوب هؤلاء الناس، تعبيراً منا عن العرفان بفضل الإمارات».

روابط وثيقة

في لقائها مع «الإمارات اليوم»، أكدت صانعة العطور السودانية رحيمة أحمد، حماستها للحضور مؤكدة على الروابط الوثيقة التي لطالما جمعت الشعبين السوداني والإماراتي، لافتة إلى ما تسجله تجربتها في مجال العطور في الإمارات، من ازدهار يرجع إلى احتضان الدولة لتجارب رواد الأعمال السودانيين وإلى مكانة العطور الأثيرة والمتجذرة في عادات وتقاليد المجتمع المحلي.

من جانبها، أشارت صديقتها آمنة طالب، المعروفة في مجال تصنيع الأزياء السودانية وبيعها في أسواق عربية متعددة، قائلة «لم تبخل الإمارات ولا نساؤها يوماً عن دعمنا ولا عن معاملتنا برقي واحترام يشعرنا أننا في وطننا الثاني ويدفعنا باستمرار نحو تحقيق المزيد من النجاحات.»