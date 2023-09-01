أمطار غزيرة في السعودية .. وانعدام الرؤية في مكة والمدينة

أصدر المركز الوطني للأرصاد في السعودية عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق المدينة المنورة ومكة المكرمة والرياض والباحة والقصيم وعسير وجازان.

وفي التفاصيل، نبه المركز إلى أن منطقة المدينة المنورة تشهد أمطارًا خفيفة مع تدنٍ في الرؤية، وتشهد منطقة عسير أمطارًا غزيرة وسيولاً وانعدامًا في الرؤية وتستمر حتى الساعة الـ 11 من ليل الجمعة.

ونبه المركز بأن منطقة مكة المكرمة تشهد أمطارًا متوسطة وسيولاً وشبه انعدام للرؤية، وتشهد منطقة جازان أمطارًا غزيرة وسيولاً وانعدامًا في الرؤية، كما تشهد منطقة الرياض ومنطقة القصيم ومنطقة الباحة أمطارًا خفيفة وتدنيًا في الرؤية.