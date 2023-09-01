إضافة مثيرة لهواتف اندرويد: إشعارات والهاتف مغلق !

أطلقت شركة جوجل ميزة جديدة على أجهزة أندرويد 14، تعمل على تنبيه المستخدمين عند انطلاق إشعار أو إنذار على الجهاز وهو مقفل.

وكانت آبل أضافت ميزة مشابهة في السابق تقوم بتنبيه المستخدمين عند تلقي الرسائل والإشعارات، من خلال وميض "فلاش ليد" الموجود في الجزء الخلفي من أجهزتها، عندما يكون الجهاز مقفلاً.

عملت جوجل عملت على تحسين هذه الميزة عن طريق إضافة فلاش الشاشة لتنبيه المستخدم عند انطلاق إشعار أو إنذار على جهاز أندرويد.

ووفقاً لموقع "فون أرينا"، إذا كان لديك الإصدار التجريبي من أندرويد 14، فانتقل إلى الإعدادات إمكانية الوصول- إشعارات الفلاش.. وستسمح لك هذه الصفحة الأخيرة باختيار ما إذا كنت تريد أن ينطفئ فلاش الكاميرا عند تلقي إشعار، أو فلاش الشاشة "الذي يكون باللون الأصفر افتراضياً"، أو كليهما، أو لا شيء منهما.

ويمكنك الحصول على معاينة لإشعار الفلاش الذي قمت بتعيينه من خلال النقر على زر المعاينة بالقرب من الجزء السفلي من الشاشة.

وإذا قمت بتمكين فلاش الكاميرا، سينطفئ فلاش الكاميرا الخلفية مرتين لتنبيهك بوجود إشعار عندما يكون هاتفك مقفلاً أو موجوداً على طاولة ووجهه لأسفل.

وإذا اخترت تمكين فلاش الشاشة، فإن اللون الافتراضي هو الأصفر. ولكن يمكنك تغيير ذلك عن طريق النقر على اللون "الأصفر" كما هو مكتوب ضمن "فلاش الشاشة"، وسترى ثلاثة صفوف من النقاط الملونة مع أربعة أعمدة.. اللون الحالي، اللون الافتراضي الأصفر، محاط بدائرة.. قم بتغيير اللون الوامض الشاشة عن طريق تحديد اللون الذي ترغب في رؤيته لتذكيرك بالإشعار.. اضغط على "تم" في أسفل يمين المربع إذا كنت متأكداً من أن هذا هو التغيير الذي تريد إجراؤه، وإذا كنت تريد معاينة الإجراء، فانقر على "معاينة" في الجزء السفلي الأيسر من المربع لترى كيف سيبدو التغيير.

وإذا لم تشاهد الميزة بعد، فمن المحتمل أن ذلك يرجع إلى عدم تثبيت الإصدار التجريبي من أندرويد 14.