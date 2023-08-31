لصوص يعتذرون من صاحب البيت: "آسفون.. ليس لديك شيء ذا قيمة" !

قدم لصوص ظرفاء الاعتذار لصاحب شقة قاموا بسرقتها في مقاطعة بوردينوني شمال إيطاليا.

وترك اللصوص رسالة اعتذار لصاحب الشقة، ذاكرين بها أنّهم كانوا يبحثون عن طعام.

واتضح من الرسالة التي تركوها أنهم اكتشفوا عدم وجود أي شيء ذا قيمة داخل الشقة، حيث أخذوا آلة صنع القهوة وجهاز الشواء وكتبوا: "نحن آسفون، لكن ليس لدينا مال وعلينا أن نأكل، وعلى ما يبدو أنه ليس لديك أي شيء على الإطلاق".

ويُعَدُّ شهر أغسطس، بالنسبة لإيطاليا، ذروة عمليات السرقة؛ حيث يستغل اللصوص العطل الصيفية لأصحاب الشقق لتنفيذ عمليات السرقة.

وتُعتبر تلك العمليات بمثابة تحد خاصة مع تطور تقنيات اللصوص، حيث يلجأ البعض إلى استخدام أساليب متقدمة للتسلل والاختراق.