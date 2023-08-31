ما هو المسجد الذي لا تُقام فيه الصلاة إلّا مرة واحدة في السنة ؟

أدى مئات المسلمين صلاة الجمعة في مسجد "كوشلات" الذي يقع على قمة الجبل بالقرب من مدينة زفورنيك شرقي البوسنة والهرسك.

والمسجد الذي تُقام فيه الصلاة مرة واحدة فقط في آخر جمعة من شهر أغسطس سنويا، يعتبر من أقدم مساجد المنطقة، ويشبه في شكله عش الصقر ويقع في منطقة طبيعية ساحرة على قمة جبل، وتعتبر الصلاة فيه تجربة فريدة.

وبسبب صعوبة الوصول إليه، لا تقام فيه صلوات الفروض اليومية، إذ يجب على المصلين المشي سيرًا على الأقدام عبر طريق جبلي ضيق في وسط الغابة للوصول إليه.

وتم إنشاء المسجد بين عامي 1460 - 1480 من قبل الجنود العثمانيين.

وتعرض المسجد للحرق أثناء الحرب التي اندلعت في البوسنة والهرسك بين عامي 1992 و1995، ولكنه خضع لعمليات ترميم وإعادة بناء وأعيد افتتاحه أمام المصلين في عام 2013.

وبفضل دعم مادي من عدة دول إسلامية، تعمل فرق بوسنية على إعادة بناء وترميم العديد من المساجد التي تعرضت للتدمير خلال الحرب.

وتعكس صلاة الجمعة في مسجد "كوشلات" رغبة المسلمين في البوسنة والهرسك في الحفاظ على تراثهم الديني والثقافي، وتعزز من روح الوحدة والانتماء بين أفراد المجتمع.