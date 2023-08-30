إيمينيم لـ «نسخة ترامب الجديدة»: توقف عن تأدية أغنياتي

طلب نجم الراب إيمينيم رسمياً من المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأميركية فيفيك راماسوامي في رسالة كُشف مضمونها أول من أمس الكفّ عن غناء أعمال له خلال الحملة الانتخابية.

وانتشر على نطاق واسع عبر شبكات التواصل الاجتماعي قبل أسابيع مقطع فيديو لرجل الأعمال الذي برز بصورة مفاجئة في سباق الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، وهو يؤدي أغنية «لوز يورسِلف» خلال حدث سياسي في ولاية أيوا.

وأفادت المنظمة الأميركية لحماية الحقوق الموسيقية «بي إم آي» في رسالة نشرتها صحيفة «ديلي ميل» بأنها تلقت «طلباً رسمياً» من إيمينيم يطلب فيها من المرشح البالغ 38 عاماً عدم المضيّ في استخدام أعماله الموسيقية.

ويقدّم المرشح الحديث العهد في عالم السياسة نفسه بوصفه نسخة جديدة من ترامب، وبلغ بشكل مفاجئ المرتبة الثالثة في استطلاعات الرأي للانتخابات التمهيدية للجمهوريين المقررة مطلع 2024.

وبرزت مواهب راماسوامي في غناء الراب خلال دراسته في جامعة هارفارد، واتخذ «دا فيك» اسماً فنياً. وخلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة، اشتكى عدد من الفنانين المشهورين، من بينهم فاريل وليامس وريهانا، من استخدام أغنيات لهم خلال اللقاءات الانتخابية ضمن حملة دونالد ترامب.