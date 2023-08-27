نجمة عالمية توقف حفلها في الرياض.. بسبب "موقف محرج جداً" خلال الغناء

أثار حفل نجمة الراب الأسترالية إيجي أزاليا في الرياض ضمن موسم الجيمرز الذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقدمت أزاليا البالغة من العمر 34 عاما، العديد من أغانيها والاستعراضات الراقصة، لكنها وخلال نزولها على الأرض تمزق بنطالها لتجد نفسها في موقف محرج على خشبة المسرح.

واظهر مقطع فيديو متداول أزاليا وهي تغني بينما يتمزق بنطالها، فأشارت لأحد العاملين بالكواليس كي يساعدها، فجلب لها منشفة غطت بها المكان المكشوف وواصلت الغناء، قبل أن يتم إنهاء العرض مبكرا، حيث انقطع الميكروفون عنها وغادرت المسرح.

وفي وقت لاحق، اعتذرت نجمة الراب للجماهير مشيرة إلى أنه لم يُسمح لها باستكمال الحفل بسبب الواقعة.

وقالت في منشور عبر صفحتها على منصة (إكس) "لجميع من حضر حفلي الليلة بالمملكة العربية السعودية.. أحبكم جميعا وأعتذر عن عدم إكمالي للحفل. لم يكن خطأ منظمي الحفل فهم أشخاص رائعون وأرجو منكم معاملتهم برفق لأننا أردنا استئناف الحفل ولم يُسمح لنا ... بسبب تمزق بنطالي".