"كوب شاي" يتسبب بمقتل 9 أشخاص وإصابة 9 .. في الهند

قُتل 9 أشخاص بعدما اشتعلت النيران في عربة القطار الذي كان يسير في خطة اليومي في إحدى المناطق جنوب الهند، إذا فجأة اختل توازن أحد الركاب الذي كان يقوم بتحضير كوب من الشاي.

وكانت العربة مفصولة عن قطار ومتوقفة في ساحة قطارات مادوراي بولاية تاميل نادولا عندما اندلع الحريق قبيل الفجر.

وقال سالي تابلاباتي، المتحدث باسم مقاطعة مادوراي: «كانت عربة واحدة متوقفة حجزتها شركة سياحية.. حاول أحدهم تحضير الشاي، وهو ما تسبب بالحريق»، وذلك بحسب لوكالة فرانس برس.

وأضاف سالي تابلاباتي: «توفي تسعة أشخاص ثلاث منهم نساء.. وأصيب تسعة آخرون بجروح لا تشكل خطرًا على حياتهم».

ولم يتم بعد تأكيد هوية الضحايا، وأظهرت مشاهد مصورة تصاعد ألسنة النيران من نوافذ عربة القطار، وتمكن بعض الركاب من النجاة في الوقت المناسب.