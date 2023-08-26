فنان مصري يتشرد وينام في الشارع.. وهاني مهنا يعلّق: "دول ناس فاضية"

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لموسيقار مصري شهير، عثر عليه مشردا في الشوارع وفي حالة يرثى لها.

وكشف الفيديو عن قيام متطوعين مصريين باصطحاب أحد الرجال المشردين في الشارع، لنقله لإحدى دور الإيواء، حيث ظهر بشعره الكثيف وثيابه الرثة والممزقة، وتبدو عليه علامات الإعياء والتعب، فيما كانت المفاجأة عندما نشر أحد المغردين الفيديو مؤكداً فيه أن الشخص المشرد هو الموسيقار المصري الشهير هاني مهنا.

لكن الموسيقار هاني مهنا نفى تماما حسب "العربية.نت" أنه الشخص المقصود أو المتواجد في الفيديو، مؤكدا أنه بصحة جيدة ويعيش مع أسرته في منزله وليس مشردا كما زعم متداولو الفيديو.

ووجه مهنا العتاب واللوم للأشخاص الذين يتداولون الفيديو، ويحاولون الإساءة إليه والحديث عنه بشكل غير لائق عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وقال إن هؤلاء ليس وراءهم إلا التشهير بالآخرين والادعاء عليهم بالزيف والبهتان، مضيفاً باللهجة العامية المصرية "دول ناس فاضية".

ولاحقاً تبين أن المتواجد في الفيديو هو الفنان وعازف الإيقاع المعروف باسم "مسعد"، و"يعمل مع فرقة موسيقية كبيرة في مصر، وجاب معها كل أرجاء الكرة الأرضية"، حسب محمود وحيد صاحب ومدير مؤسسة "معانا لإنقاذ إنسان" التي يقيم فيها الرجل المشرد.

وأضاف وحيد أن الموسيقار مسعد ساءت حالته النفسية بسبب مشاكل مع شقيقته، ولكونه عضوا في نقابة المهن الموسيقية فقد تواصلت النقابة معه بعد دخوله الدار، وأكدت أنها ستعاين حالته وتبحث سبب وصوله لذلك، وتخصص مساعدة ومعاشا شهريا له.

وقال إن العازف بات أحد النزلاء في الدار ويتم حاليا توفير الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية له، ومساعدته للخروج من حالته السيئة، مؤكدا أن الجميع ينتظر تحسن حالته لمعرفة تفاصيل أكثر عنه وعن حالته ووضعه قبل أن يتخذ الشارع مأوى له.