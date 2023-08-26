مواطنة على أعلى قمة في أوروبا.. لغاية نبيلة

تمكنت الدكتورة عائشة مصبح المعمري، المكرمة بجائزة أبوظبي في عام 2015، من تسلق جبل إلبروس والوصول إلى أعلى قمة بأوروبا (5642 متراً)، ورفع علم الدولة عالياً شامخاً، لتضيف إنجازاً إلى سجلها من خلال إطلاق مبادرتها «المسير لقمة جبل إلبروس للتوعية بالاستدامة في الرعاية الصحية».

وحمل إنجاز الدكتورة عائشة، استشاري طب الطوارئ وطب العناية المركزة، بعداً أعمق من تحدي صعاب الطبيعة والتغلب عليها، ليجسد التزامها بالمسؤولية الاجتماعية، من خلال مبادرة فردية تضمنت ستة شعارات رسمتها بيدها عن الاستدامة في الصحة، ترسيخاً لشعار عام الاستدامة «اليوم للغد» وشعار يوم المرأة الإماراتية «نتشارك للغد»، لترفع كلاً منها عند ارتفاع معين ضمن رحلة تسلقها، وتنشرها على منصات التواصل باللغتين الإنجليزية والعربية.

وقالت الدكتورة عائشة: «أهنئ كل امرأة في ربوع وطننا الغالي بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، وأشكر قيادتنا على جهودها لتوفير البيئة المناسبة للمرأة الإماراتية للتميز في كل المجالات، ما أسهم في تنشئة جيل من الملهمات، القادرات على التحدي للوصول إلى أحلامهن وتحقيق أهدافهن». وأضافت «ألهمني شعارا عام الاستدامة ويوم المرأة الإماراتية لإطلاق مبادرتي (المسير لقمة جبل إلبروس للتوعية بالاستدامة في الرعاية الصحية)، بهدف نشر الوعي بأهمية الاستدامة بالقطاع الصحي، وسأتابع مسيرتي في سبيل خدمة بلادي الحبيبة».

يُشار إلى أن الدكتورة عائشة أول طبيبة إماراتية تخصصت في مجالي طب الطوارئ وطب العناية المركزة، وحاصلة على ثلاث شهادات ماجستير، وتسعى حالياً لاستكمال دراستها في مجال القانون بجامعة العين. كما تم تكريمها بجائزة أبوظبي في عام 2015 تقديراً لجهودها في تنفيذ مبادرات مجتمعية مبتكرة وملهمة. وتطوّعت في مجال الإغاثة مرات عدة لتقديم الرعاية الصحية المناسبة في الأوقات الصعبة. وتهتم بممارسة رياضات متنوعة تشمل عالم تسلق الجبال، إذ سبق أن وصلت لأعلى قمة في قارة إفريقيا «كليمنغارو» على ارتفاع 5895 متراً مرتين في 2017 و2022، وتخطط لتسلق جبل إيفرست والوصول إلى قمته، إلى جانب مهاراتها في الركض لمسافات طويلة فهي عداءة شاركت بالعديد من المنافسات الرياضية، كما ستصدر قريباً أول عمل أدبي لها بعنوان «صراع في الجزيرة»، ما يظهر تنوّع اهتماماتها.