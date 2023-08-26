«رافلز النخلة دبي».. أوقات استثنائية في يوم المرأة الإماراتية

كشف «رافلز النخلة دبي»، الفندق الفاخر على شاطئ جزيرة نخلة جميرا، عن تقديم مجموعة من التجارب المميزة بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، والتي تشمل تجربة شاي ما بعد الظهيرة، ومجموعة من تجارب السبا الفريدة، بما يضمن للضيوف قضاء أوقات استثنائية برفقة أحبائهم.

ويحتفي «سبا سنك موند» بهذا اليوم المميز، حيث يوفر لضيوفه من السيدات جلسة تدليك الظهر باستخدام العود لمدة 30 دقيقة، تليها جلسة تقشير الجسم بالحناء لمدة 60 دقيقة، فضلاً عن إمكانية الوصول إلى مرافق السبا المذهلة التي تضم الحمام وحوض سباحة داخلياً كبيراً، كما تترافق تجربة العافية مع تجربة شاي ما بعد الظهيرة في صالة «بلوتنر هول» الفخمة.

ويشكل الفندق وجهة مثالية للاستمتاع بتجربة شاي ما بعد الظهيرة وسط أجوائه الهادئة والمريحة، حيث يحرص شيف الحلويات سيباستيان بيرنيس على تقديم هذه التجربة بأسلوب ومفهوم جديدين من خلال تكريس خبراته التي تمتد أكثر من 20 عاماً في مجال تجارب الطعام ومهاراته الفريدة التي اكتسبها من أشهر خبراء الحلويات في العالم.

ويشتمل المفهوم الجديد والمبتكر للشيف سيباستيان بيرنيس حول تجربة شاي ما بعد الظهيرة على تقديم مجموعة من السندويشات اللذيذة، مثل لفائف السلمون مع الجبنة الكريمية، وتارتين الدجاج الصغيرة، والسندويتش الصغير من البيض مع الكمأة والخيار، واللبنة بالكمأة، والتي يطيب التلذذ بها مع أفخر أنواع الشاي المنتقاة بعناية من مختلف أنحاء العالم.

ويستقبل فندق رافلز النخلة دبي جميع السيدات الإماراتيات للاحتفال بيوم المرأة الإماراتية في 28 أغسطس، ويقدم لهنّ كوباً مجانياً من الشاي أو القهوة مع طبق تحلية لذيذ من رافلز باتيسري الشهير.