الفرحة تغمر محمد بين الثلج: أجمل يوم في حياتي

نجحت مؤسسة «تحقيق أمنية» في تحقيق أمنية الطفل محمد (11 عاماً) الذي يعاني مرض السكري من الدرجة الأولى في ممارسة هوايته باللعب بالثلج في «سنو أبوظبي»، الحديقة الثلجية التي تُعد واحدة من أكبر الحدائق الثلجية المغطاة في العالم، مع الحصول على هدية أخرى كان يتمناها محمد.

وكان فريق عمل «ريم مول» و«سنو أبوظبي»، مع متطوّعين من شركة «أدنوك» في استقبال محمد، إذ تمّ اصطحابه إلى داخل الحديقة ليبدأ رحلة مليئة بالتجارب الفريدة والمُبتكرة جعلته يعيش أوقاتاً غامرة لا تُنسى.

وقال الرئيس التنفيذي للمؤسسة هاني الزبيدي: «نحرص عند تحقيق الأمنيات على أن تكون حافلة بالمفاجآت التي تنشر أجواء الفرح والأمل لدى الأطفال المرضى. ونشكر من تعاونوا لتقديم هذه التجربة الرائعة، إضافة إلى تنظيمهم العرض الذي منحنا الفرصة لتحقيق أمنية محمد في الحصول على (بلاي ستيشن)؛ ما دفعه إلى القول: (هذا أحلى يوم في حياتي)».

من ناحيته، قال نائب رئيس غلوبال سنو في شركة ماجد الفطيم للترفيه، محمد العتري: إن «رؤية سعادة محمد اليوم تذكرنا بالتأثير العميق الذي يمكن أن يحدثه خلق اللحظات السحرية على الأفراد. فالفرحة التي تشع منه هي شهادة على أهمية التعاون وروح المجتمع في تحقيق الأحلام». وأضاف «نحن، في (سنو أبوظبي) وماجد الفطيم للترفيه، فخورون بأن نكون جزءاً من هذا التعاون الذي يثلج القلب».