اتهمت بعض شرطي رغم أنها بلا أسنان

تم إعفاء امرأة من السجن بعد اعتدائها على ضابط شرطة عضته في ذراعه بعد أن تبين للمحكمة أن الهجوم كان غير مؤذي كون المرأة بلا أسنان.

وكانت هانا هاردي، 33 عامًا، أطبقت فمها على ذراع الشرطي في ما يُصنف عادةً على أنه اعتداء شرس، لكن الشرطي المعروف باسم بوبي شعر "بضغط" فقط دون أية آثار حادة، ولم يصب بأذى.

وكان سبق للمرأة أن قضت قبل ذلك ما يصل إلى ستة أشهر في السجن بتهمة الاعتداء على عاملة طرارئ ولتخرج حينها بغرامة.

وفي المرة التالية حضرت الشرطة إلى حيها حين حصل نزاعً بين الجيران في وركينغتون ، كمبريا، اشتركت به هاردي، مع زوجها ولكن حين حاولت الشرطة القبض على أحد المشاركين حاولت المرأة التدخل لوقف الاعتقال عن طريق عض ذراع الضابط.

وتم تغريمها لاحقا 330 دولارا أمريكيا وفقا لما ذكرته صحيفة "مترو" بعد اعترافها بالاعتداء (على الشرطي) واستخدام السلوك المهدد والمسيء.

ولم توضح الصحيفة سبب انهماك المرأة في النزاع وهي حرفيا بلا أسنان.