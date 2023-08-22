مهندس مصري يزرع حبوب البن في الإسماعيلية

على مدار أربع سنوات، يُجرّب المهندس المصري أحمد الحجاوي، زراعة حبوب البن محلياً في مزرعته بمدينة الإسماعيلية. وتستهلك مصر ما يقرب من 70 ألف طن من حبوب البن سنوياً، وتُستورد بالكامل من الخارج، وفقاً للعديد من المستوردين.

وذكر الحجاوي أن تجربته يمكن أن تدفع باتجاه إنتاج المحصول محلياً، وتوفير الدولارات التي تشتد الحاجة إليها.

لكن الحجاوي يحتاج إلى دعم وأراضٍ زراعية أكبر لتنفيذ أسلوبه في الزراعة. ومع تغير المناخ الذي أدى إلى ارتفاع درجة الحرارة في مصر، يأمل المهندس المصري زراعة محاصيل استوائية أخرى في البلاد.

وتمكن الحجاوي، هذا العام، من زراعة شتلات وبيعها لمزارعين آخرين لتجربتها. وأنتجت كل شتلة منها ما بين خمسة وثمانية كيلوغرامات من حبوب البن.