تفاصيل مثيرة حول فيديو "العريس الخليجي".. لماذا رشّ النقود على عروسه المصرية ؟

ضجة واسعة شهدتها وسائل التواصل والمواقع الإخبارية المصرية خلال الساعات الماضية بسبب مشهد من حفل زفاف بمحافظة الشرقية، حيث ظهر عريس يرتدي لباسا خليجيا وهو يرش النقود على عروسه.

ولم يتوقف انتشار مقطع العريس الخليجي منذ ليلة أمس، حيث عبر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي كافة عن غضبهم، والبعض عن خجلهم من تصرف المدعوين، فضلًا عن وصف العروس بأنها تُرشق بالأموال مثل راقصة في الملاهي الليلية.

وقالت شابة تدعى إنجي كانت في العرس، إن العروس تدعى مروة، وهي جارتها التي كانت تستعد لحفل زفافها بفرحة كبيرة، نظرا لأنها سعيدة بعريسها الذي ساقه إليها القدر.

وأضافت إنجي أن العريس مصري، وهو أحد أقارب جيران مروة، ولكنه يعيش في السعودية مع أسرته منذ زمن طويل، وحينما رأى مروة أُعجب بها وتقدم لزواجها على الفور.

وحسب موقع "القاهرة 24" أكدت إنجي أن العريس أراد أن يعبر عن فرحته بأسلوبه الخاص، ورمي الأموال على عروسه من باب الحرية الشخصية "كان فرحان بيها وقعد يرمي فلوس.. وكل واحد في بلده عنده عادات وتقاليد"، بهذه العبارة فسرت إنجي المشهد الذي أغضب الكثير خلال حفل الزفاف، حينما نقط العريس عروسه وسط المعازيم.

وعن أخذ إنجي للأموال التي رشقها العريس "الخليجي المزعوم" على عروسته قالت "أنا مش متضايقة أنا كنت فرحانة بيهم وكل واحد حر".

واستكملت إنجي: "إحنا كنا في فرح، ودا حرية شخصية، والعروسة ليها أب وإخوات وموافقين، وسايبين الناس تتكلم..لأنها سافرت وبتقضي شهر العسل ومش فارق معاها كلام الناس".

واختتمت إنجي حديثها: "هو لو كان غلط فالغلط من اللي كان بيصور بس معلش حصل خير، أهلها لا تكلموا ولا قالوا أي حاجه.. والعريس كان فاهم إنه كده هيبسطها".