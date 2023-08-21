أميرة سعودية تعلق على قدوم نيمار للمملكة: "قريبا بنشوفهم طالبين كبسة" !

رحبت نائبة وزير السياحة السعودي، الأميرة هيفاء محمد آل سعود، بالنجم البرازيلي نيمار دا سيلفا في المملكة، بعد انضمامه إلى صفوف نادي الهلال، قادما من باريس سادن جيرمان الفرنسي.

وكتبت الأميرة هيفاء محمد آل سعود، عبر حسابها على منصة "إكس" (تويتر سابقا): "‌‎هلا نيمار في السعودية، موطن الأبطال والنجوم، وأرض الحفاوة والكرم، قريبا بنشوفهم طالبين كبسة، ويصورون كرك وكاشتين بالنفود".

وأعلن نادي الهلال يوم الثلاثاء الماضي، تعاقده رسميا مع نيمار، بعقد يمتد حتى عام 2025.

ووصل النجم البرازيلي، البالغ من العمر 31 عاما، إلى العاصمة الرياض يوم الجمعة الماضي، وتم تقديمه للجماهير مساء السبت.