هل شرب نيمار "قهوة الهلال" أم اكتفى بشمّها.. نشطاء مواقع التواصل يحققون في الأمر !! (فيديو)

بفضول كبير وبانتباه مبالغ فيه للتفاصيل الصغيرة تابع رواد مواقع التواصل الاجتماعي كل لحظات التصوير المتعلقة بوصول النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب نادي الهلال الجديد، ورافقت آلاف التعليقات مقاطع الفيديو والصور التي انتشرت، ومنها مثلاً ردة فعله عند تقديم القهوة السعودية له لدى وصوله إلى المملكة.

ووصل النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، إلى العاصمة السعودية، الرياض، للانضمام لنادي الهلال السعودي، بعد إبرام اتفاق بين الجانبين، يمتد حتى عام 2025.

وقال نيمار بعد وصوله الرياض، في مقطع فيديو نشره نادي الهلال عبر صفحته الرسمية على منصة أكس (تويتر سابقا): "أنا هنا في المملكة العربية السعودية، شكرا لكم".

وأبرز نشطاء أن نيمار على ما يبدو لم يشرب القهوة واكتفى بشمها في مقطع الفيديو الذي نشره النادي السعودي عبر صفحته الرسمية على منصة أكس.