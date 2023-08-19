اليشم في تايوان.. كنوز تاريخية تحاول استعادة أمجادها

يتفحّص تاجر تحف في تايوان آذان حيوان صغير مصنوعة من حجر اليشم، ثم يؤكد أصالة القطعة التي تعود إلى أربعة قرون، داخل متجره الذي يضم كنوزاً قديمة من اليشم ذات قيمة كبيرة.

يقول الخبير البالغ 60 عاماً، والذي ذكر اسمه الأخير فقط، إن طيات آذان الحيوان «تشهد على الحرف اليدوية القديمة» خلال عهد أسرة مينغ (1368-1644).

ويوضح أن «الحجم يعكس عناية دقيقة بالتفاصيل. لو كانت القطعة مقلدة لما كانت بهذه الدقة والتفصيل».

يحتوي متجر لي في منطقة دآن في تايبيه على كنوز قديمة من اليشم تتجاوز قيمتها قيمة بعض المباني في المنطقة.

وتمثل القيمة الإجمالية لبضائعه جزءاً صغيراً فقط من الثروات التي جُمعت بواسطة اليشم القديم الذي درّت مبيعاته - وفق جمعية تجار اليشم في تايوان - ما يقرب من 16 مليون دولار قبل الجائحة بعام.

لكن التجار يحذرون من أن القطاع يسجل تراجعاً راهناً وسط تباطؤ الاقتصاد العالمي. وأصبح المشترون أكثر حذراً في سوق غارقة في المنتجات المقلدة.

وقبل وقت طويل من اكتساب تايوان سمعتها كجهة أساسية في تصنيع أشباه الموصلات عالية التقنية، كانت مكاناً مفضلاً لعشاق التحف الصينية التي جُلبت في الغالب من البر الرئيس للصين خلال الثورة الثقافية، ونُقلت إلى تايوان ومنطقة هونغ كونغ.

يقول تشانغ جوبين، رئيس جمعية تايوان لجامعي اليشم: «بدأ هواة جمع التحف التايوانيون بعملهم عندما أدركوا أنهم يتعاملون مع كنوز وطنية ثمينة».

ويضيف: «في المجتمع الصيني الواسع سمعة تايوان هي أنه يمكن للمرء أن يزورها ليرى ويلمس ويشتري اليشم عالي الجودة».

وشهدت سوق اليشم القديمة زخماً كبيراً اعتباراً من عام 2011 تقريباً عندما كان ما يينغ جيو صديق بكين رئيساً، «وكان عندها المشترون من الصين ودول أخرى يتدفقون بلا توقف»، على ما يستذكر تشانغ.

وتبلغ قيمة السوق التايوانية حالياً نحو ربع قيمتها السنوية، نحو 9.4 ملايين دولار إلى 15.7 مليون دولار خلال سنوات الازدهار، ومن السهل الوقوع على قطع غير أصلية.

معظم الجامعين ذوي السمعة الطيبة «يحمون» كنوزهم، ولا يكشفون عن قطعهم المختارة لأول الوافدين الذين قد لا يدركون جودتها، ولا للمضاربين.

ويضيف لي: «يستغرق بناء السمعة وقتاً طويلاً، ولكن من السهل جداً تدميرها. كل ما يتطلبه الأمر هو أن تكون القطعة المبيعة مزيفة (...) لتدميرك».