اتصل بشركة القمامة بالخطأ ليطلب قاتلاً مأجوراً

بعدما دخل الرجل الستيني في شجار حاد مع ابنه قرر التخلص منه، مستعينا بقاتل مأجور. ودون تردد أمسك الرجل المخمور بهاتفه ودق رقما لرجل يقوم بهذه المهام، أو هكذا اعتقد، لتقبض عليه الشرطة بعد وقت قصير بتهمة الشروع بالقتل.

ونق موقع "نيوز فول أونلاين " عن زاك أندرسون مساعد المدعي العام في مقاطعة كوياهوغا ، إن الرجل الذي يدعى رامسي حاول الاتصال بصديق يعمل في نادٍ للدراجات النارية ليطلب منه قتل ابنه مقابل أجر مادي. ولكن الرجل المشوش دق رقم شركة نقل القمامة المسماة Budget Dumpster Co. في ويستليك إحدى ضواحي كليفلاند. ولم يكتف الرجل بالاتصال ثلاث مرات، بل أنه ترك ثلاث رسائل بريد صوتي حين لم يجبه صديقه المفترض.

واستخدم رامسي اسم "جيسي" للإشارة إلى ما كان يعتقد أنه صديقه في أول بريد صوتي. كما أطلق على نفسه اسم "تومي". وقال رامسي "إنها عملية بخمسة آلاف(دولار) " ذاكرا اسم ابنه بالرسالة، حيث لم يتم الكشف عن هوية الابن في التقارير الإخبارية. وأضاف رامسي في أول بريد صوتي: " لا يهمني أين هو ولا مكان وجوده أو ما يفعله أو من يكون معه". ثم اتصل مرة ثانية لكنه ترك بريدًا صوتيًا فارغًا. ثم ترك رامسي رسالة صوتية ثالثة: أعد الاتصال بـ "في أسرع وقت ممكن". وأضاف: "إنه عمل ... هذا ليس دعابة". وعثر موظفو شركة القمامة على الرسائل الصوتية في صباح اليوم التالي مع هوية المتصل التي تحمل اسمه كما رقمه.

وقام مدير الشركة بالاتصال بشرطة كليفلاند ، ثم مكتب التحقيقات الفيدرالي ، ثم بالمسؤول التنفيذي بالشرطة في ويستليك. وبعد أن قاموا بتعقب هاتف رامسي عن طريق بيانات برج الهاتف المحمول قامت الشرطة باعتقاله ، ووجهت إليه في البداية تهمتان بالتواطؤ ، مع أقصى عقوبة بالسجن مدى الحياة عند إدانته.

واعترف رامسي بالذنب في التهمة الأقل بدلاً من ذلك. كما تحدث المحققون أيضًا مع الرجل الذي يُدعى "جيسي" ، الذي قال إنه لا يعرف شيئًا عن المكالمات وأضاف أنه لم يرتكب جريمة قتل أبدًا.

وأبدى الرجل الستيني ندمه على ما فعله وقال: "ما كان ينبغي أن يحدث ذلك على الإطلاق". " أعترف أنني لم أتصرف كأب. لم أؤذي أطفالي أبدا".