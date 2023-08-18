شاب مصري يقتل ابن عمته حرقاً في الشارع العام

أقدم مواطن مصري على قتل ابن عمته حرقا، بعد أن سكب عليه مادة البنزين وأشعل فيه النيران على الطريق العام بمنطقة الزقازيق بمصر، ما أدى إلى إصابته بجروح بالغة أدت إلى وفاته.

وأصدرت نيابة مركز الزقازير قرارا بحبس الفاعل 4 أيام على ذمة التحقيق.

وفي تفاصيل الواقعة، فإن السلطات الأمنية في مصر تلقت بلاغا يفيد بوصول رجل يبلغ من العمر 33 عامًا إلى مستشفى الزقازيق الجامعي مصاب بحروق شديدة متفرقة في الجسم، وفارق الحياة بعد أسبوع من دخول المستشفى.

وذكر المصدر الأمني، أنه تبين من خلال التحريات، أن المتسبب في الواقعة أحد أقارب المجني عليه، والذي يبلغ من العمر 35 عامًا، حيث أقدم على سكب البنزين على جسده وأشعل فيه النيران، وذلك في الطريق العام.

وأكد المصدر أن تم تم ضبط المتهم وتحرير محضر بالواقعة، فيما قررت النيابة العامة حبس المتهم على ذمة التحقيقات.