تعرف إلى فوائد الكوسا

أوضحت أخصائية أمراض الجهاز الهضمي، إن من الأفضل استخدام الكوسا (القرع) غير الناضجة في الطعام.

وأشارت الطبيبة يكاتيرينا كاشوخ في حديث لـ Gazeta.Ruـ إلى أنه يمكن اعتبار الكوسا مادة غذائية آمنة لأنها سهلة الهضم والامتصاص ونادرا ما تسبب الحساسية. لذلك يمكن البدء بإطعام الأطفال الكوسا المهروسة.

وقالت كاشوخ "غالبا ما تدرج الكوسا في النظام الغذائي للمرضى خلال مرحلة تعافيهم من مرضهم، ولكبار السن وتلاميذ المدارس. كما يجب على من يهتم برشاقته عدم تجاهل الكوسا، لأن 100 غرام منها تحتوي على 24 سعرة حرارية فقط".

وبالإضافة إلى ذلك يشكل الماء 90 بالمئة من تكوين الكوسا، ما يساعد على الاحتفاظ بالتوازن المائي في الجسم.

وأضافت "تحتوي الكوسا على نسبة عالية من الألياف الغذائية المفيدة للجهاز الهضمي وتعطي شعورًا بالشبع. كما تحتوي على البكتين- وهو ألياف غذائية تذوب في الماء، وتساعد على الحفاظ على مستوى الكوليسترول في الدم".

وتحتوي الكوسا أيضا على نسبة جيدة من فيتامينات A و C و PP وعلى مضادات الأكسدة - اللوتين والزياكسانثين التي تساعد في الحفاظ على حدة البصر. والكوسا غنية بعنصر البوتاسيوم، الذي يساعد على إخراج السوائل الزائدة من الجسم وتحسين عملية التمثيل الغذائي للملح.

وتقول: "ينصح باستخدام الكوسا غير الناضجة في الطعام، لأن مذاقها لطيف ولا تحتوي على بذور كبيرة قاسية. كما انها سهلة الهضم ويمكن تناولها في وجبة العشاء مسلوقة أو مشوية وحتى مقلية. ولكن يجب أن نعلم أن المعالجة الحرارية الطويلة تفقد الكوسا جميع الفيتامينات الموجودة فيها".