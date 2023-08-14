بريطاني يمشي حافياً منذ 8 سنوات.. فكيف أصبحت قدماه ؟

امتنع رجل بريطاني عن ارتداء الأحذية منذ ما يقرب من 8 سنوات، وذلك لأن عضلات قدميه أصبحت أقوى وأكثر قدرة على التحمل على حد زعمه.

يقول بن دويني “39 عاماً” إن قدميه تطورتا لدرجة أنه لم يعد بحاجة إلى ارتداء الحذاء، حيث أصبحت قدماه أقوى من ذي قبل، وباتت رائحتهما أفضل أيضاً.

وفي حديث له مع موقع ميترو الإلكتروني، قال بن:"في بداية الأمر، كان الزجاج يعلق في قدمي واضطر لاستخراجه، لكن بشرة قدمي صارت سميكة جداً مع مرور الوقت ولم يعد يحدث هذا إلا نادراً".

وأضاف "منذ أن صرت أمشي حافي القدمين، شعرت بتحسن في مفاصلي. في الواقع كانت رائحة قدمي أسوأ عندما كنت أرتدي الأحذية. بدأت في التقليل من ارتداء الأحذية عندما كنت في الجامعة، وتوقفت عن ارتدائها تماماً عندما بلغت 31 عاماً".

وقد قام بن، وهو موسيقي، بجولات وهو حافي القدمين عبر المملكة المتحدة وخارجها، بما في ذلك الهند وبلغاريا والنرويج. كما أنه يمارس كرة القدم دون ارتداء أي حذاء.

وأشار بن إلى أنه يعاني من الألم في بعض الأحيان عندما يدوس شخص ما عن طريق الخطأ على إحدى قدميه وخاصة في المواصلات العامة المزدحمة. وكشف بأن الإحساس المفضل لديه هو المشي على الرصيف أثناء هطول المطر.