أمريكية تدخل غينيس بلقب "صاحبة أطول لحية" في العالم

حطمت سيدة أمريكية من ولاية ميشيغان، الرقم القياسي لأطول "لحية نسائية" في موسوعة "غينيس"، وذلك بعدما تخلّت عن روتينها الذي يقتضي حلاقة وجهها 3 مرات يومياً، لتتمكن بذلك من تربية لحية بطول قياسي بلغ 30 سم.

صحيفة The Guardian البريطانية، ذكرت في عدد يوم الجمعة، أن إيرين هانيكات صاحبة أطول لحية نسائية، تبلغ من العمر 38 عاماً، وأشارت إلى أن السبب في تربية اللحية يعود إلى إصابتها بمتلازمة المبيض المتعدد الكيسات، وفقاً لما أفاد به مسؤولو موسوعة "غينيس" في بيانٍ صدر الأربعاء، 9 أغسطس 2023.

وتُسبِّب هذه المتلازمة حالة اختلال هرموني -وأشياء أخرى-، وقد تؤدي إلى نمو الشعر المفرط، وفي حالة إيرين، سمح لها العَرَض الأخير بالحصول على لقب صاحبة أطول لحية في العالم، ودون الحاجة لتعاطي أي هرمونات أو مكملات.

وكانت إيرين تعتمد على الحلاقة، وإزالة الشعر بالشمع، ومنتجات إزالة الشعر الأخرى للسيطرة على لحيتها، التي بدأت تنمو منذ كان عمرها 13 عاماً، وفقاً لبيان "غينيس"، وقالت إيرين للمنظمة، المعروفة بقاعدة بياناتها التي تضم أكثر من 40 ألف رقم قياسي عالمي: "كنت أحلق شعري 3 مرات يومياً على الأقل".

وحافظت إيرين على نمط حياتها المذكور طوال سنوات مراهقتها وبلوغها، لكنها قالت إنها فقدت بصرها جزئياً، وبدأت "تسأم الحلاقة"، ولهذا بدأت في تربية لحيتها.

واقتنصت إيرين الرقم القياسي في مدينة كارو بولاية ميشيغان يوم الثامن من فبراير 2023، بعد أن حطمت الرقم المسجل باسم فيفيان ويلر (75 عاماً)، التي ربّت لحية وصل طولها إلى 25.5 سم.

وبحسب الصحيفة البريطانية، لم تكن متلازمة المبيض المتعدد الكيسات هي المشكلة الصحية الوحيدة التي تعاني منها إيرين، إذ تعرضت لبتر النصف السفلي من إحدى ساقيها، بعد إصابتها بعدوى بكتيرية أثناء إقامتها بالمستشفى لعلاجها من إصابةٍ في القدم.

بدورها ذكرت موسوعة "غينيس" أن إيرين تجاوزت تلك المحنة، لكنها تعرضت بعدها لجلطة في العين نتيجة ارتفاع ضغط الدم، وأوضحت أنها تجاوزت المشاعر السلبية المرتبطة بمشكلاتها الطبية المتعبة، وذلك لأنها "حافظت على نظرتها الإيجابية للحياة" خلال محنتها.

وكان الأطباء قد أخبروا إيرين بأنها ستتعافى بوتيرةٍ أسرع بـ3% من الطبيعي إذا التزمت بالتفكير الإيجابي، وذكرت أن فقدانها الجزئي للبصر لعب دوراً في قرارها بالتوقف عن الحلاقة، وأضافت أنها شعرت بالفضول لرؤية كيف سيبدو شكلها بلحيةٍ كاملة في النهاية، وكانت على قناعةٍ بأنها ستحصل على لحية "جيدة" للغاية.

ورأت إيرين أن الحياة بلحيةٍ طويلة كهذه لها ميزة وعيب. إذ تخفي "ذقنها المزدوج"، لكنها "تعلق في كل شيء"، ومع ذلك، ذكرت إيرين أنها شعرت بالرضا لحصولها على رقم قياسي عالمي نظير شيء كانت تخجل منه.

وأضافت قائلة: "لم أتصوّر مطلقاً أن أحصل على شيء أو أحقق هدفاً يؤدي إلى تدوين اسمي في السجلات. ولا شك أن الحصول على اعتراف الآخرين هو أمر جميل".