لسبب غريب جداً .. السجن والأشغال الشاقة بانتظار المدخنين في كوريا الشمالية

لطالما اعتاد مواطنو كوريا الشمالية استعمال ورق الصحيفة الرسمية في البلاد في أغراض أخرى غير القراءة، مثل لف السجائر، لكن هذا الأمر بات يعرض صاحبه لعقوبة شديدة القسوة.

ووفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن السكان في كوريا الشمالية يستخدمون صحيفة "رودونغ سينمون" الدعائية في لف سجائرهم، فضلا عن استخدامات أخرى تشمل تغطية الجدران ولف الطعام والخبز والحلوى.

ويبدو أن هذا الأمر سيصبح أكثر صعوبة، بعدما أطلقت بيونغيانغ واحدة من أغرب حملاتها الأمنية، لسجن من يضبط باستخدام الصحيفة الرسمية لغرض غير القراءة.

وجاء ذلك بعدما عثرت السلطات على سجائر يحمل ورقها صور الزعيم كيم جونغ أون، ثم اكتشفت أنها من صحيفة "رودنغ سينمون".

ويقدر المدخنون في كوريا الشمالية صحيفة "رودونغ سينمون"، كثيرا لكونها تساعدهم في حل مشكلة ورق السجائر النادر في البلاد، كما يقول ناشطون.

لكن النظام في الدولة الشيوعية سيعمل بعد الآن لإرسال مرتكبي هذا الفعل إلى معسكرات الاعتقال والأشغال الشاقة، ولذلك لأنهم "لم يحترموا ما يعتبر أعلى كرامة في البلاد".