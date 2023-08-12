منزل في بنسلفانيا: سيارة تقتحم غرفة النوم في الطابق الثاني

انطلقت سيارة في الهواء واستقرت في غرفة نوم في الطابق الثاني بمنزل بولاية بنسلفانيا الأمريكية، وظلت معلقة كما لو أنها مشهد من فيلم «أكشن».

وشاركت مؤسسة الإطفاء في بلدة ديكاتور صوراً لحادث التحطم والأضرار العميقة في جانب المنزل.

وتُظهر صورة من الداخل جانب السيارة والعالم الخارجي حيث كان هناك جدار في غرفة مزينة بورق الجدران، ويغطي الخشب المكسور ومواد البناء الأخرى أرضية الغرفة والفوضى التي خلفها الحادث.

وقالت شرطة ولاية بنسلفانيا:«إن محققيها يعتقدون أن الحادث لم يكن عرضياً بل عملاً متعمداً وأن التهم معلقة في هذا الوقت حتى انتهاء التحقيق».