صندوق الوطن يطلق برنامج «مستقبلي» لدعم مشروعات الشباب

أطلق صندوق الوطن برنامج «مستقبلي»، وهو برنامج متخصص لتدريب وإعداد أبناء وبنات الإمارات في مجال ريادة الأعمال، ويحظى برعاية الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، وشارك في الدورة 32 من شباب الوطن الذين تم اختيارهم من خلال لجنة متخصصة شكلها الصندوق قامت بدراسة 150 طلب مشاركة، من الشباب الذين تراوح أعمارهم بين 18 و35 سنة. وكلف صندوق الوطن عدداً من الخبراء العرب والأجانب ممن يتمتعون بخبرات واسعة في هذا المجال، بالإشراف على البرنامج الذي يستمر على مدى شهر كامل.

وقال ياسر القرقاوي مدير عام صندوق الوطن، إن تمكين شباب الوطن هو أحد أهم أولويات صندوق الوطن، وتعتمد منهجية العمل لتحقيق هذا الهدف على ثلاثة محاور هي التدريب العملي والنظري على أيدي خبراء عالميين، والدعم والإشراف، ثم المتابعة الضامنة للنجاح، مؤكداً أن البرنامج الذي انطلق أمس، يتبع هذه المحاور الثلاثة، وبعد أن يقضي المشاركون أربعة أسابيع في هذا البرنامج، يتم عرض كل الأفكار على لجنة متخصصة لاختيار أفضل خمسة مشروعات، وعند هذا الحد تنتهي المرحلة الأولى من برنامج مستقبلي.

وعن المرحلة الثانية أكد القرقاوي أنها تحمل عنوان «التمويل والإشراف»، حيث يدعم صندوق الوطن المشروعات الخمسة التي رشحتها اللجنة المتخصصة، بتمويل يصل إلى 100 ألف درهم، إضافة إلى توفير سبل الإرشاد العملي والتوجيه المستمر لأصحاب هذه المشروعات، وتستمر هذه المرحلة على مدى ستة أشهر، وتنطلق على إثرها المرحلة الثالثة التي يستطيع الشاب خلالها أن يدير شركته ويحقق النجاحات، ليكون أحد المتميزين في مجال ريادة الأعمال. وسيتركز دور صندوق الوطن هنا على المتابعة، بهدف توفير نظام حماية لأصحاب الأعمال الناشئة، كي يضمن تأمين تحقيق هذه المشروعات الشبابية لأهدافها التي تم التخطيط لها منذ البداية، وبختام هذه المرحلة يكون صندوق الوطن قد قدم تجربة شبابية ناجحة أبطالها أبناء وبنات الإمارات.

• اختيار 32 من شباب الإمارات للمرحلة الأولى من البرنامج.

• خبراء دوليون يشرفون على تدريب أبناء وبنات الإمارات.