عاصمة البيتزا في العالم: لا للمطاعم الجديدة

بعدما سئمت من المجاميع السياحية التي تزحم وسط المدينة التاريخي بحثاً عن بيتزا رخيصة، قررت مدينة نابولي الواقعة بجنوب إيطاليا منع افتتاح مطاعم وحانات جديدة لمدة ثلاث سنوات.

وجاء في بيان أن حكومة المدينة التي يرأسها العمدة جايتانو مانفريدي تسعى بهذه الخطوة لحماية المتاجر والأنشطة التقليدية القائمة، وكذلك جودة حياة السكان.

وهذا يعني أنه على مدار السنوات الثلاث المقبلة لن تفتتح مطاعم بيتزا جديدة في المنطقة التاريخية بوسط مدينة نابولي التي تعتبر على نطاق واسع عاصمة البيتزا في إيطاليا، إن لم يكن في العالم بأسره. ويستهدف الإجراء في الأساس كل مطاعم الوجبات السريعة الجديدة والحانات ومتاجر الخمور التي يكون جمهورها الأساسي السياح، لمنع وسط المدينة من أن يصبح أكثر ازدحاماً وكبح عدد المطاعم الرخيصة.

وكانت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) قد أدرجت منطقة وسط نابولي التاريخية موقع تراث عالمي في 1995.

ويغطي الحظر منطقة تبلغ مساحتها 1.2 كيلومتر مربع، أي ما يصل إلى 2% فقط من المساحة الإجمالية لبلدية نابولي، غير أنه يقع على جانبي الشوارع الضيقة بوسط المدينة الصغير أكثر من 1500 مطعم. وفي السنوات الأخيرة، زاد عدد المطاعم التي تقدم وجبات سريعة بشكل سريع، والغرض من الحظر استعادة «مزيج صحي» من المتاجر والمطاعم، بحسب البيان.

وتعد نابولي هي الأحدث بين العديد من المدن الإيطالية الكبيرة التي تشمل روما وفلورنسا وفينيسيا، التي تتخذ تدابير للحفاظ على وسطها التاريخي بتقييد عدد المتاجر والمطاعم التي تستهدف السياح.

• القرار يعني أنه لمدة ثلاث سنوات مقبلة لن تفتتح مطاعم بيتزا جديدة في المنطقة التاريخية بوسط مدينة نابولي.