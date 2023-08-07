" آبل" تحذر مستخدمي هذين الهاتفين .. وتمهلهم 30 يوماً للتخلص منهما !

أصدرت شركة "أبل" الأميركية تحذيرا لمستخدمي آيفون، في الوقت الذي تستعد فيه لإصدار نظامها الجديد "iOS 17".

وقالت صحيفة "مترو" البريطانية: إذا كنت تملك "iPhone 8" أو "X" ، فقد حان الوقت للتخلي عنهما، لأنهما لن يدعما تحديث "iOS 17" القادم.

وتم إصدار هذين الهاتفين في عام 2017، وعادةً ما تتوقف "Apple" عن دعم طرازات آيفون القديمة بعد ست سنوات.

ولن يتمكن مالكو "آيفون 8" و"آيفون إكس" من الحصول على آخر تحديثات البرامج أو الميزات.

كما سيفقدون أيضا جميع التحديثات الأمنية الجديدة، ما يجعل هواتفهم أكثر عرضة للتهديدات مثل البرامج الضارة والفيروسات.

ومن المتوقع أن يتم إصدار iOS 17 في منتصف سبتمبر 2023، ما يعني أن أمام المستخدمين مهلة مدتها نحو 30 يوما.