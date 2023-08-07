حمد الشامسي: السلوقي هواية أصيلة من تراث الإمارات

بعد بدايته كهاوٍ لكلاب السلوقي وسعياً منه للحفاظ على هذه الهواية المرتبطة بالموروث الإماراتي والعربي؛ أنشأ حمد الشامسي مزرعته الخاصة لإنتاج وتربية كلاب السلوقي، حيث قام بالعمل على جمع أقوى السلالات وإنتاجها في مزرعته الخاصة والمشاركة بها في مسابقات داخل وخارج الدولة ليحقق بها أبرز الإنجازات الدولية.

مسابقات ودية

وقال الشامسي لـ«الإمارات اليوم»: «بدأت هوايتي بالصيد بالسلق في 2007 حيث كنت هاوياً لكلاب السلق وبدأت بتربيتها، وتنظيم سباقات بين الشباب من محبي هذه الهواية، حيث كنا نقوم بالتجمع وصيد الغزلان بمسابقات ودية وجوائز بسيطة تطورت مع الأيام، لأقوم بإنشاء مزرعتي الخاصة بتربية ورعاية كلاب السلوقي والتركيز على اقتناء الكلاب المميزة وأقوى السلالات»

وحرص الشامسي منذ إطلاق مشروعه الخاص بتربية وإنتاج كلاب السلوقي في 2010 على اقتناء كلاب السلوقي المميزة واستيرادها من بلدان مختلفة وقال: «في بدايتي كهاو كنت أملك كلاب سلوقي من الجزيرة العربية وكلاباً إماراتية أصيلة، ولكن عند بدايتي في إنتاج الكلاب صرت أقوم باستيراد كلاب السلوقي ذات السلالات المعروفة من بلدان كتركيا وسورية إضافة إلى حرصي على اقتناء الكلاب المعروفة والأصيلة من الإمارات وبذلك قمت بالحفاظ على جودة الكلاب لتكون لدي مجموعة كبيرة تضم أقوى السلالات من تركيا وسورية والإمارات».

إنجازات

حازت الكلاب الخاصة بالشامسي على إنجازات عديدة حيث قام بإنتاج عدد كبير من الكلاب المميزة والتي حققت إنجازات كبيرة في مسابقات محلية ودولية أبرزها «عجب» التي حازت على بطولة الظفرة وبطولة سويحان و«عجايب» التي حازت على بطولة فزاع، و«عبث» التي حازت على بطولة الظفرة وبطولة دبي وبطولة قطر الدولية والبطولة الدولية للسنة الثانية، حيث أشار إلى أن الدعم المتواصل من الجهات المعنية بهذه الهواية هو ما دفعه للاحتراف والتميز بجودة الكلاب.

دعم

وأشاد الشامسي بالدعم الكبير الذي تقدمه دولة الإمارات للرياضات والهوايات المرتبطة بالتراث الإماراتي والموروث الشعبي، مشيراً إلى أهميته في دعم الهواة لتطوير هواياتهم وتنميتها، وتابع: «للدولة دور كبير في دعم هذه الهواية حيث دائماً ما قامت بتنظيم البطولات الخاصة بهذه الهواية فقمت بالمشاركة والحصول على عدة جوائز أولها بطولة مهرجان الظفرة، وفي سويحان فزت بسيارتين، وفي مهرجان الظفرة بسيارتين، وفي بطولة فزاع بسيارتين، كما فزت في بطولة البحرين، وفي بطولة قطر الدولية مرتين».

• «أحرص على رعاية وإنتاج كلاب من أقوى السلالات أنافس بها في المسابقات الدولية».

• «هذه ليست هواية فحسب فهي موروث شعبي إماراتي، خليجي، وعربي من الواجب الحفاظ عليه».