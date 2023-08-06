إنقاذ طفل علَّقه والده بسلسلة في سقف المنزل بالعراق

أعلنت وزارة الداخلية العراقية إنقاذ طفل عنفه والده وعلقه بسلسلة في سقف المنزل في جانب الكرخ من بغداد.

وقالت وزارة الداخلية، في منشور أوردته عبر صفحتها بموقع «فيسبوك» اليوم الأحد:«بناءً على توجيهات وزير الداخلية في متابعة حالات التعنيف الأسري، وعدم التهاون في هذا الأمر، رودت مناشدة إلى قسم حماية الأسرة والطفل في جانب الكرخ من بغداد، بوجود صبي يبلغ من العمر10 سنوات معنف ومعلق بالسلسلة في سقف المنزل».

وأضافت حسب "د ب ا" أنه «تم استحصال الموافقات القضائية بتحرير الصبي والقبض على المتهم الذي قام بهذا العمل غير الإنساني، حيث تم تشكيل فريق عمل مختص والانتقال إلى محل الحادث، وتم تفتيش المنزل وتحرير الصبي والقبض على والده الذي قام بتعنيفه».

وبينت الوزارة أن «المتهم متعاط للمخدرات وضبط في منزله غرامات من المواد المخدرة وامبولات، كما تم ضبط بندقية كلاشنكوف وثلاثة مخازن ورمانتين»، لافتة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم والتعامل مع المواد المضبوطة إصولياً.

