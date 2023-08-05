ملاذ الأطفال المثالي.. «ريكسوس باب البحر»

دعا «ريكسوس باب البحر»، المنتجع الشامل الأمثل على الشاطئ في رأس الخيمة لتجربة مجموعة من الأنشطة المثيرة المختارة بعناية، خصوصاً للأطفال في نادي ريكسي للأطفال المتخصص بتنظيم فعاليات متميزة للصغار.

ويتيح ريكسوس باب البحر الفرصة للأهل بالحصول على قسط من الراحة والاسترخاء، بينما يستمتع الصغار بتجارب استثنائية ومغامرات مثيرة يوفرها المنتجع، حيث يقدم نادي ريكسي للأطفال مجموعة متنوعة من الفعاليات المصممة لقضاء وقت ممتع للأطفال الذين تراوح أعمارهم بين 4 و12 عاماً.

ويمكن للصغار تجربة العديد من الأنشطة المتنوعة التي تناسب اهتماماتهم ورغباتهم، مثل السباحة في بيئة آمنة داخل المسبح المجهز بالألعاب المائية، لضمان قضاء ساعات من المرح والبهجة، كما يوفر ورشات الطهي للاستمتاع بأجمل الأوقات التفاعلية، بينما تغذي جلسات الفنون والاعمال اليدوية روح الابداع لديهم، ليطلقوا العنان لمخيلتهم من خلال ابتكار أعمال رائعة، كما يقدم المنتجع عروضاً ساحرة للأطفال، كما يوفر لهم دروس اللياقة البدينة المليئة بالمرح والحماس، تعزيزاً لنمط الحياة الصحية.

وتأكيداً على رؤية المنتجع في خلق بيئة استثنائية مناسبة للعائلات وتقديم خيارات ممتعة ومتعددة للأطفال، قال أحمد النواوي المدير العام في ريكسوس باب البحر: «يسعدنا تقديم عطلة عائلية مميزة تناسب جميع أفراد العائلة في ريكسوس باب البحر لجميع ضيوفنا، حيث ندرك أهمية توفير الملاذ المثالي المناسب للعائلات لخلق ذكريات لا تُنسى لضيوفنا».

ويقع فندق ريكسوس باب البحر وسط الرمال البيضاء البكر في جزيرة المرجان الهادئة في إمارة رأس الخيمة، ويتميز بشاطئ ساحر وأماكن إقامة أنيقة ومطاعم راقية وإطلالات خلابة وجميع وسائل الراحة التي تتوقعها في منتجع شاطئي من فئة خمس نجوم في الإمارات العربية المتحدة، حيث يمكن للضيوف الاستمتاع بمجموعة متنوعة ورائعة من المطاعم دون أي كلفة إضافية.