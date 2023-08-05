«الثقافة» تطلق برنامجاً وطنياً لمنح الثقافة والإبداع في الدولة

أطلقت وزارة الثقافة والشباب في دولة الإمارات «البرنامج الوطني لمنح الثقافة والإبداع» الذي يعزز التزام الدولة بدعم وتنمية واستدامة قطاعاتها الثقافية والإبداعية، والاستفادة من فرص الاستثمار في المبدعين الذين يلعبون دوراً أساسياً في الجهود الوطنية من أجل بناء اقتصاد إبداعي مستدام لأجيال المستقبل.

ويهدف البرنامج إلى تقديم الدعم للمبدعين الإماراتيين لتحفيز مشروعاتهم وتنمية قدراتهم، من خلال تعزيز الإنتاج الثقافي والإبداعي، إضافة إلى إبراز مكانة قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية داخل الدولة وخارجها. وفتح باب التسجيل واستقبال الطلبات للبرنامج رسمياً ابتداء من الثالث أغسطس الجاري.

دعم وتنمية قدرات المبدعين

وقال الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة والشباب: «يمثل البرنامج الوطني لمنح الثقافة والإبداع، خطوة متقدمة نحو مزيد من الدعم لتنمية مهارات وقدرات المبدعين الإماراتيين، وتحفيز إنتاجاتهم ونشر أعمالهم محلياً وعالمياً، كما يجسد رؤية الوزارة واستراتيجيتها الوطنية للصناعات الثقافية والإبداعية، من خلال زيادة الأثر الاجتماعي والاقتصادي، ورفع قيمة المنتج الثقافي والإبداعي، عن طريق الدعم الذي سيسهم في تغطية تكاليف الإنتاج وتحويل أفكار المبدعين إلى واقع ملموس».

وأضاف وزير الثقافة والشباب: «يهمنا في وزارة الثقافة والشباب انسجاماً مع رؤية الدولة وتوجيهات القيادة الرشيدة، أن نحقق مستهدفاتنا الاستراتيجية في النمو المستدام لقطاع الثقافة والفنون والصناعات الإبداعية».

مشروعات وفرص

ويركز برنامج المنح الجديد على تمويل المشروعات والفرص، ضمن سبعة مجالات رئيسة هي: التأليف والنشر والموسيقى والأفلام والتلفزيون، والفنون الأدائية والمسرح، والفنون البصرية والتصميم، وألعاب الفيديو والتراث الثقافي. ومن خلال هذا الدعم، سيحظى المبدعون بفرصة التعريف بأعمالهم بشكل أكبر لدى الجمهور المحلي والعالمي، سعياً إلى إبراز المنتج الثقافي المتنوع والغني لدولة الإمارات.

فئات البرنامج الوطني لمنح الثقافة والإبداع هي التالية:

1 الإبداع والإنتاج

منحة الإبداع والإنتاج تصل إلى 100 ألف درهم إماراتي: تم تصميم هذه المنحة لتمويل إنتاج أعمال فنية وإبداعية أصيلة ومبتكرة عبر وسائل مختلفة، مثل الأفلام والموسيقى والعروض، وألعاب الفيديو. وتدعم المنحة المشروعات التي تظهر التميز الفني والجاذبية الإبداعية والتفرد.

2 التوزيع والمشاركات المحلية

منحة التوزيع والمشاركات المحلية تصل إلى 80 ألف درهم إماراتي: تهدف المنحة إلى تغطية تكاليف توزيع وترويج ونشر المشروعات الإبداعية، لزيادة إبراز الأعمال الفنية المنتجة محلياً، وخلق فرص للمجتمع الإبداعي، كما تشجع المنحة المبدعين على المشاركة في الفرص والفعاليات المحلية، من خلال تغطية تكاليف المشاركة ذات الصلة.

3 تنمية المهارات

منحة تنمية المهارات تصل إلى 50 ألف درهم إماراتي: تهدف هذه المنحة إلى دعم النمو المهني للمبدعين وتعزيز مهاراتهم، من خلال تغطية رسوم البرامج المهنية قصيرة الأجل مثل الدورات المعتمدة، والدبلومات المهنية والإقامات والتدريب المهني، إضافة إلى الندوات التي ستدعم التطوير المهني للإبداع في المؤسسات الأكاديمية أو المنظمات المعترف بها عالمياً، في قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية.

4 السفر والتنقل الدولي

منحة السفر والتنقل الدولي تصل إلى 50 ألف درهم إماراتي: تشجع هذه المنحة المبدعين في المجالات الثقافية والإبداعية على المشاركة في المهرجانات والمعارض والفعاليات الدولية، لزيادة فرص حضورهم في المحافل الدولية لتمثيل الدولة.

دعوة

دعت وزارة الثقافة والشباب، المبدعين الإماراتيين المهتمين بالمشاركة في البرنامج الوطني لمنح الثقافة والإبداع، إلى تقديم طلباتهم عبر موقع الوزارة ابتداء من الثالث من أغسطس 2023، حيث سيتم إغلاق باب التقديم في الـ31 من أغسطس 2023.

للاستفسار ومزيد من المعلومات يرجى زيارة الصفحة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج

https://mcy.gov.ae/ar/national-grant-program-for-culture-and-creativity/ أو التواصل عن طريق البريد الإلكتروني info@mcy.gov.ae، أو الاتصال على 800552255.

ويهدف البرنامج إلى دعم المبدعين الإماراتيين لتعزيز نموهم الإبداعي والمهني، والترويج للمنتج الثقافي الإماراتي محلياً وعالمياً.

• 100 ألف درهم للإبداع والإنتاج

• 50 ألف درهم للسفر والتنقل الدولي

• 80 ألف درهم للتوزيع والمشاركات المحلية

• 50 ألف درهم لتنمية المهارات

سالم بن خالد القاسمي:

• «البرنامج خطوة متقدمة نحو مزيد من الدعم لتنمية مهارات وقدرات المبدعين الإماراتيين».

• «الدعم سيسهم في تغطية تكاليف الإنتاج وتحويل أفكار المبدعين إلى واقع ملموس».

• «يهمنا أن نحقق مستهدفاتنا الاستراتيجية في النمو المستدام لقطاع الثقافة والفنون والصناعات الإبداعية».

• يركز البرنامج على سبعة مجالات رئيسة هي التأليف والنشر والموسيقى والأفلام والتلفزيون، والفنون الأدائية والمسرح، والفنون البصرية والتصميم، وألعاب الفيديو والتراث الثقافي.