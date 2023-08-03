نهاية مفجعة لأم حاولت خلع ضرسها بنفسها

توفيت أم لخمسة أطفال بعدما حاولت خلع ضرس يؤلمها بنفسها، مما تسبب بموتها رغم تدخل المسعفين في وقت متأخر بمحاولة إنقاذها.

ووفقا لما نقلته صحيفة "ديلي اكسبرس" فإن محكمة الطب الشرعي في كورنوال بريطانيا أكدت أن الرسائل الواردة من هاتف المرأة أشارت إلى أنها كانت تعاني من آلام في ضرس العقل، وأنها حاولت اقتلاع ضرس عقلها باستخدام شفرة استخدمتها في فمها مما تسبب في إصابتها الخطيرة.

وأظهر التقرير أيضًا خدوشًا وسحجات تتفق مع شد الأم التي تدعى كيرا لجلدها.



وقال تقرير المحكمة الذي نشر مؤخرا بهدف التوعية بمخاطر القيام بهذا النوع من الإجراءات الطبية أن زوجها ليام كرابتري، اتصل بالشرطة بعد أن أصبح قلقًا بشأن سلامتها عندما أصبح سلوكها "غريبًا وغير منتظم".

وقالت الشرطة إن كيرا صعدت إلى الطابق العلوي، وعندما لم تعد ، شعر زوجها بالقلق وذهب للتحقق فوجد كيرا ملقاة على سريرها، محاطة بالدماء ويدها في فمها.

وتبين أن المرأة كانت التقطت شفرة حلاقة ظنا منها أنها تستطيع بها اقتلاع ضرس العقل. وحين لم يفلح شريكها بمنعها اتصل هاتفيا برقم الطوارئ، حيث وصلت الشرطة التي طلبت بدورها سيارة إسعاف.

ومع ذلك، توقفت كيرا عن التنفس - وبدأت الشرطة في الإنعاش القلبي الرئوي لمدة 30 دقيقة قبل وصول المسعفين ليتم إعلان وفاتها.

وقالت وثائق المحكمة أن كيرا كانت في حالة مزرية للغاية ، مغطاة بالدماء ، ويدها مصابة وحمراء بعد أن دفعتها في فمها. وحينما حاول ضباط الشرطة كبح جماح المرأة، بتقييد يديها للخلف، توقفت عن التنفس.