نوضاء القحطاني .. سعودية تلتحق بالدراسة بعمر الـ 110 أعوام

لم يمنع التقدم في العمر سيدة سعودية من بدء الدراسة والتعليم في عمر الـ 110 سنوات.

ونشرت إدارة التعليم السعودية، اليوم الخميس، كلمات معبرة عن السعودية نوضاء القحطاني التي لم يمنعها عمرها من الالتحاق بالحملة الصيفية للتوعية، ومحو الأمية.

وقال محمد مسفر الكحلاء القحطاني ابن السيدة السعودية: «تعيش والدتي في الأمواه أحد المراكز التابعة لمنطقة عسير( جنوب غرب) المملكة، وقد تم تسجيلها في صيف هذا العام للدراسة، وشعرت والدتي بالسعادة لهذه الفرصة للتعليم، والتي حرصت عليها لتعلم أمور دينها».

وأضاف حسب «العربية.نت» أن والدته «شاركت زميلاتها من كبيرات السن متعة التعلم والعلم، حيث تعود من الدرس وهي تشعر بالسعادة، وتقوم بالكتابة وقراءة القرآن».

وتستهدف الحملة إلى الآن ما يقارب 350 دارسا ودارسة، وتركز على الأمية القرائية لتجديد الالتزام بمحاربة هذه الظاهرة والحد من آثارها السلبية على حياة الأفراد والمجتمعات، وذلك بالعمل على تأمين فرص التعلّم الجيد للتمكّن من مهارات القراءة والكتابة والحساب.