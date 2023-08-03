مطعم يفرض على زبائنه ضريبة غريبة: "بدل الأرض التي تقف عليها" !

أثارت صورة لفاتورة في مطعم كندي الكثير من الجدل، بعدما أظهرت ضريبة غريبة فرضها المطعم على زبائنه.

تظهر صورة الإيصال التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، فاتورة مطعم “بيسيك غوديس” في مقاطعة بريتيش كولومبيا الكندية، والتي تتضمن 80 سنتاً كضريبة للحفاظ على أراضي السكان الأصليين.

وفي الجزء السفلي من الإيصال، أوضح المطعم أنه تبنى اقتراحاً للمساعدة في توفير جزء صغير من الأموال للحفاظ على الأراضي المحلية وثقافتها وتنشيطها.

وتمت إضافة الضريبة بعد اقتراح دعا إلى استخدام بعض أرباح صناعة السياحة في الحفاظ على الأراضي التي تعود للسكان الأصليين في المقاطعة.

وقد تخوف العديد من الأستراليين، من أن فرض هذه الضريبة في بلادهم أيضاً، وخاصة بعد أنباء عن اتخاذ خطوات مماثلة لتقديم تعويضات للسكان الأصليين في أستراليا، وفق ما أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية.