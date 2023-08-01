القرية العالمية: الاشتراك في أكشاك المأكولات وعربات الطعام بدون رخصة تجارية

أعلنت القرية العالمية، أحد أكبر المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الرائدة للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، فتح باب التسجيل لفئة «أكشاك المأكولات وعربات الطعام»، وهي الفئة التي تتيح للأفراد وملاك الشركات الصغيرة الانضمام إلى عالم القرية العالمية، واستعراض ابتكاراتهم أمام الملايين من الزوار.

وتلتزم القرية العالمية بتوفير كل الدعم اللازم لمن يتطلعون لتحويل أحلامهم إلى حقيقة وتحقيق النجاح في عالم الأعمال، حيث إنه طوال مواسم القرية العالمية، تمكّن شركاء الأعمال من مشغلي أكشاك المأكولات وعربات الطعام، من تحقيق عائدات كبيرة على استثماراتهم، ولا يزال بعضهم يشارك بشكل متواصل منذ عام 1997.

ويمكن لرواد الأعمال في مجال الأطعمة والمشروبات، الاستعانة بما توفره القرية العالمية من مجموعة شاملة من الخدمات والدعم الهادف إلى تسهيل انطلاقة الأعمال، حيث تتيح هذه الوجهة العالمية البنية التحتية الأساسية التي تشمل هياكل أكشاك المأكولات وخدمات تأشيرات الموظفين، إلى جانب أنها لا تتطلب تقديم رخصة تجارية لمزاولة العمل فيها ضمن هذه الفئة، الأمر الذي يمكن رواد الأعمال من تأسيس أنشطتهم التجارية في مجال الأطعمة والمشروبات بكل يسر وسهولة، ويجعل القرية العالمية الوجهة المفضلة للأفراد الراغبين في اكتشاف مستوى الاستجابة لأفكارهم المبتكرة في هذا المجال ضمن أقل مستوى ممكن للمخاطر. وتوفر القرية العالمية مرافق تخزين البضائع وإدارة عملياتها، إلى جانب الدعم الذي تقدمه لروّاد الأعمال في التعاون مع الشركات العاملة في مجال اللافتات الإعلانية التي تعزز قدرة الأعمال على ترسيخ هوية تجارية خاصة بها، إلى جانب أنها تتيح خدمات دعم التسجيل لدى الهيئة الاتحادية للضرائب، بما يضمن الامتثال الكامل للقوانين واللوائح المنظمة للضرائب في دولة الإمارات، وتقديم الدعم في ما يتعلق بأنظمة نقاط البيع ونقاط الدفع الإلكترونية، بغرض تسهيل عمليات الدفع بالنسبة للعملاء.

وإضافة إلى ذلك، سيستفيد رواد الأعمال من برامج الدعم المتكاملة للحصول على بعض المزايا الفريدة التي تشمل عدم الحاجة إلى دفع فواتير خدمات الماء والكهرباء، حيث تسعى القرية العالمية إلى تمكين الأفراد من تحقيق شغفهم بالعمل في مجال الأطعمة والمشروبات، والتوسع في أعمالهم وتنميتها.

وتماشياً مع استعدادات القرية العالمية لموسمها الثامن والعشرين الذي يفتح أبوابه في الـ18 من أكتوبر المقبل، فإنها تلتزم بدعم شركائها التجاريين ورواد الأعمال بكل الطرق الممكنة، ضماناً لتحقيق الأهداف المرجوة. كما تتيح القرية العالمية أجواء غامرة بالحماس والتنوع، إذ سجلت خلال موسمها المنصرم رقماً قياسياً باستقطابها تسعة ملايين زائر من جميع أنحاء العالم، ما يجعلها منصة مثالية لرواد الأعمال لاستعراض ابتكاراتهم أمام ملايين الزوار.