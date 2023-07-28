مترو دبي.. رقمنة 400 ألف مستند وتسجيل 600 ألف هوية لـ «الأحمر» و«الأخضر»

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أن «المنصة الإلكترونية للمعلومات الهندسية عن القطارات»، تمكنت من رقمنة 400 ألف مستند يخص مترو دبي، وتسجيل 600 ألف هوية رقمية لأصول الخطين الأحمر والأخضر للمترو خلال عام 2022.

وتهدف المنصة إلى تحقيق الحوكمة المعلوماتية لمعلومات ووثائق أصول القطارات، لتعزيز المعلومات الخاصة بالأصول من ناحية الصيانة والتشغيل، بهدف تسهيل اتخاذ القرارات، وأتمتة العمليات الهندسية (التحول الرقمي).

وتعتبر المنصة الإلكترونية للمعلومات الهندسية عن القطارات تطبيقاً مخصصاً لمؤسسة القطارات، معنياً بالقيام بمهام الحوكمة المعلوماتية لبيانات ووثائق مترو دبي، وتوفر المنصة بيئة رقمية تسمح للتفاعل بين الشركاء المعنيين، ومن أهدافها ضمان ترابط المعلومات وصحتها، وتفادي الأخطاء التي قد تحصل بسبب العمليات اليدوية في حفظ المعلومات واستخدامها.

وحرصت الهيئة على ربط المنصة مع نظام الصيانة بمؤسسة القطارات، بهدف عدم السماح بتسجيل الأصول على نظام الصيانة إلا بعد الانتهاء من مراحل التدقيق على التوصيف والبيانات الملحقة بها، من خلال المنصة الإلكترونية، لضمان تحقيق أعلى كفاءة معلوماتية.

كما تتيح المنصة الإلكترونية وجود رابط على كل أصل مسجل بنظام الصيانة، حيث يستطيع مستخدمو نظام الصيانة عرض المعلومات الموثقة والمحدثة الخاصة بالأصول على المنصة الإلكترونية من خلال الرابط.

وتضع المنصة محددات ومتطلبات التغيير على القوائم المسجلة للمصنعين ومزودي قطع الغيار للأصول، كما تربط المنصة كل أصل بالموقع الجغرافي والمستندات الهندسية الخاصة به. وتنفذ المنصة عمليات رئيسة، هي التحقق من بيانات الأصول قبل تسجيلها، ومراجعة مستندات خارجية، ومراجعة مستندات داخلية، وطلب المعلومات الهندسية، ومراجعة تقرير المشغل الشهري.

وللمنصة دور مهم في أتمتة عمليات إدارة التغييرات الهندسية، من خلال التأكد من معلومات التغييرات الهندسية، والربط بين الأجزاء التي يُجرى التغيير عليها.