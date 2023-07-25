حافلات كهربائية لنقل زوار «عرين هتلر» الجبلي

بدأت حافلات كهربائية منعدمة الانبعاثات العمل على طريق إلى مبنى عش النسر الشهير بالقرب من بيرشتسجادن أو ما يعرف بـ«عرين هتلر»، حيث كان الديكتاتور النازي أدولف هتلر وأعوانه يتجمعون في ما مضى من أجل اللقاءات الاجتماعية.

ويقع مبنى كيلشتاينهاوس، مثلما يطلق عليه باللغة الألمانية، على ارتفاع 1800 متر في بافاريا العليا وعلى أحد أعلى طرق الحافلات في البلاد. ويضم المبنى مطعماً وحديقة ومكتب معلومات للسياح.

وكان الحزب النازي دفع كلفة مبنى عش النسر الذي شُيد بتكليف من المسؤول النازي البارز مارتن بورمان في صيف 1937. ويتم الدخول للمبنى من خلال مصعد مزخرف يرتفع بالزوار مسافة 124 متراً إلى الحافة حيث يقع المبنى نفسه.

ويقول المؤرخون إن هتلر زار المبنى أول مرة في 16 سبتمبر 1938 وعاد إليه ليتم تدشين عش النسر في 20 أبريل 1939 في حفل عيد ميلاده الـ50. ويقع على بعد كيلومترات عدة فوق بيرجهوف، وهو منزل هتلر الصيفي الذي قصفه الحلفاء قرب نهاية الحرب العالمية الثانية.