إيلون ماسك يطلق سراح (الطائر الأزرق) اليوم .. وشعار تويتر الجديد "X"

بعد أن أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، مالك منصة الاجتماعية المعروفة "تويتر"، عن تغيير شعار المنصة الشهير (الطائر الأزرق) إلى شعار "X"، بدأت الأنظار تتجه نحوها لترقب ظهورها بحلتها الجديدة."

وكان ماسك قد كشف امس الأحد، أن شعار "X" المؤقت والمتعلق بمنصة "تويتر"، سيبدأ في الظهور في وقت لاحق اليوم، مشيرا إلى أن العنوان الجديد للمنصة سيكون "X.Com".

ويعتبر تطبيق "X app" حلما قديما للملياردير الأمريكي، إذ قام في التسعينيات من القرن الماضي بتأسيس أول بنك رقمي X.com وكان هو نواة لتأسيس PayPal عملاق المعاملات المالية الإلكترونية، ولكن ماسك احتفظ بعنوان الموقع منذ شرائه له في 1999.

وتتمثل فكرة التطبيق X في أن يكون تطبيقاً لكل شيء، أو كما يُفضّل ماسك تسميته Super App، ويضرب رجل الأعمال الأميركي مثالاً بتطبيق "وي شات" الصيني حول ما يرغب في تقديمه داخل تطبيقه المنشود.

وكشفت ليندا ياكارينو، مديرة تويتر التنفيذية، أن منصة X ستركز على المحتوى المصور والمسموع والتراسل الفوري وكذلك الخدمات المالية والبنكية، مشيرة إلى أنها ستخلق سوقاً عالمية للأفكار والبضائع والخدمات والفرص، وستعتمد بشكل كامل على الذكاء الاصطناعي.