أمريكية تستأجر قاتلاً لتتخلص من طفلها ابن 3 سنوات

ألقت شرطة ميامي القبض على أم تبلغ من العمر 18 عامًا لمحاولتها توظيف قاتل مأجور للتخلص من ابنها البالغ من العمر 3 سنوات

وتم الإبلاغ عن الأم، جزمين بايز، بعد أن ملأت استمارة على موقع إلكتروني ساخر حول توظيف قاتل محترف لقتل ابنها.

وقالت الشرطة إن مشغل الموقع تلقى طلب خدمة لقتل الضحية المقصودة، وأنه اتصل بالشرطة، التي تحققت من مصداقية المعلومات المقدمة.

وقال مالك الموقع روبرت إنيس؛ ما طلبته بايز كان يبدو حقيقيا.

وأظهرت وثائق المحكمة أن الأم اتهمت رسمياً بعد تقديم صور لطفلها الصغير ومكان وجوده ووافقت على تسليم أكثر من 3000 دولار مقابل قتله.

وتواجه بايز اتهامات بالقتل من الدرجة الأولى والاستخدام غير القانوني لجهاز اتصالات.