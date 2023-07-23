أشجار «القرم» لحماية المناخ

مهندس عراقي يزرع أشجار المانغروف (القرم) في المناطق الحرجية على نهر شط العرب بالبصرة، في العراق.

ويعمل المهندس العراقي أيمن الربيعي، 47 عاماً، وهو مهندس زراعي، في مشروع بدأته هيئات تابعة للحكومة العراقية ووكالة تابعة للأمم المتحدة لزراعة ما يصل إلى أربعة ملايين شجرة مانغروف بمنطقة السهول الطينية في خور الزبير التي تقع على مقربة من حقول نفط كبيرة.

وبينما يميل ليزرع شتلة وينتقل لزراعة أخرى يغطي الطين حذاءه حتى الكاحل.

ويأمل الربيعي أن يكون ما يقوم به جزءاً مما سيصبح غابة أشجار مانغروف تحمي الساحل وتؤوي كائنات معرضة للخطر وتكافح تغير المناخ.

وقال إن «نبات المانغروف يحارب التغير المناخي الذي يعد الموضوع الشائع حالياً»، مشيراً إلى قدرة أشجار المانغروف على امتصاص وتخزين ثاني أكسيد الكربون.

وبحسب البنك الدولي، زادت على الضعف انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العراق خلال العقد الماضي، ما يجعلها أحد أسوأ الملوثات في المنطقة عند قياسها بحجم اقتصاد البلاد.