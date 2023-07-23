المخيمات الصيفية.. تصنع جيلاً مثقفاً ومنتمياً

تحوّلت المخيمات والبرامج الصيفية في الإمارات إلى مراكز لصقل شخصيات جيل النشء بالمعارف والمهارات المستقبلية، والقيم والسلوكيات الإيجابية التي ترسخ قيم الانتماء والولاء للوطن في نفوسهم.

ومع بداية العطلة المدرسية، شهدت الإمارات الإعلان عن تنظيم مجموعة كبيرة من المخيمات الصيفية في جميع مناطق الدولة، والتي تتيح تجربة فريدة من نوعها للقضاء علـى أوقات الفراغ التي يعاني منها النشء، بأنشطتها المتنوعة والشيقة الحافلة بالمعرفة والتسلية.

ويعد المخيم الصيفي 2023 بنسخته الرابعة، الذي تنظمه وزارة الثقافة والشباب اعتباراً من 10 يوليو الجاري إلى 11 أغسطس المقبل أحد أبرز الأنشطة الصيفية التي تسهم في ترسيخ ثقافة الإبداع واكتساب المعرفة، إلى جانب دوره في تمكين منتسبيه من مختلف مصادر المعرفة، وتطوير مهاراتهم وقدراتهم ليكونوا قادرين على خدمة وطنهم ومجتمعهم بشكل فاعل.

ويهدف المخيم الذي يتضمن أكثر من 200 نشاط تفاعلي إلى تمكين أفراد المجتمع عبر الاستثمار الأمثل لطاقاتهم وأوقات فراغهم وتنمية قدراتهم، وتوسيع مداركهم وتوعيتهم بالتوجهات المستقبلية، فضلاً عن تعزيز ثقافتهم، وتعميق ارتباطهم بالهوية الوطنية، وترسيخ قيم الأجداد والآباء في نفوس الأجيال القادمة.

وتتضمن فعاليات المخيم الصيفي التي تمتد لمدة خمسة أسابيع متتالية مجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية والثقافية والتعليمية، بما في ذلك ورش عمل إبداعية، ودورات تخصصية، وتدريبات مهنية، ولقاءات وجلسات نقاشية وتجارب علمية، وبطولات رياضية ورحلات ميدانية.

بدورها، تعتزم دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي تنظيم مجموعة من الفعاليات والأنشطة التفاعلية الصيفية خلال شهري يوليو الجاري وأغسطس المقبل، ومنها المخيم الفني الصيفي في منارة السعديات، المصمم خصيصاً لليافعين والصغار، حيث يتضمن مجموعة من الأنشطة الفنية والاستكشافية لتحفيز حواسهم، ومخيم الحصن الصيفي لجميع الأعمار، الذي يتضمن ورش عمل فنية وأنشطة ترفيهية، ومخيم «كنوز التراث» في قصور وبيوت العين التاريخية، الذي يمنح الأطفال تجربة مليئة بالمتعة والفائدة من خلال مجموعة متنوعة من الورش المسلية.

وضمن برنامج «المخيم الصيفي»، نظم منتزه جامعة الإمارات للعلوم والابتكار أخيراً ورشاً تدريبية مكثفة لطلبة المدارس في مدينة العين، حول التقنيات الحديثة في مجالات الذكاء الاصطناعي والبرمجة وتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد.

من جهتها، تنظم أكاديمية ربدان - المُتخصصة في مجالات السلامة والأمن والدفاع والتأهب لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات - مخيماً صيفياً استثنائياً، تحت عنوان «جاهزين يا وطن»، لتمكين قادة المستقبل.

وفي دبي، انطلقت فعاليات البرنامج الصيفي الطلابي الذي تنظمه القيادة العامة لشرطة دبي مُمثلة في مركز حماية الدولي، تحت شعار «صيفنا أمن وسعادة.. ابتكار وقيادة»، بمشاركة 1350 طالباً وطالبة يمثلون 20 جنسية.

وتمتد فعاليات البرنامج الصيفي إلى 28 يوليو الجاري في 10 مواقع بإمارة دبي، ويتضمن تدريبات عسكرية ورياضية، ومحاضرات توعية ومعرفية، وزيارات للعديد من المواقع التعليمية ذات الصلة.

من جانبها، أعلنت جمعية النهضة النسائية بدبي - إدارة أجيال المستقبل، عن إطلاق برنامج الإجازات تحت شعار«عالم المهارات» مع شخصية «شمسة» المبتكرة، وذلك خلال الفترة من الثالث إلى 27 يوليو، والذي يستهدف الفتيات من عمر ثمانية أعوام إلى 16 عاماً، تحقيقاً لغاياتها الاستراتيجية في دعم قدرات ومواهب الطفولة، واستثمار فترة الإجازة الصيفية بما هو مفيد وممتع في بيئة جاذبة.

وفي الشارقة، ينظم نادي سيدات الشارقة خلال الفترة من الثالث من يوليو الجاري إلى 28 أغسطس المقبل مخيمه الصيفي بكل فروعه الثمانية في المنطقتين الشرقية والوسطى، بهدف تنمية مهارات المشتركين فيها من خلال مجموعة من الفعاليات والبرامج الترفيهية المختلفة.

وفي الفجيرة، انطلقت فعاليات مخيم الفجيرة العلمي، الذي ينظمه نادي الفجيرة العلمي، ويتضمن مسابقات وأنشطة وبرامج علمية وترفيهية تستهدف الشباب والأطفال، وتعزز الدور المجتمعي في قطاع العلوم خلال فترة الإجازة الصيفية.

وأكد نادي الفجيرة العلمي على أهمية تنظيم الفعاليات العلمية المختلفة خلال فترة الإجازة الصيفية، واستغلال أوقات فراغ الشباب في الأنشطة التي تنمي مهاراتهم وقدراتهم وإبداعاتهم، خصوصاً في قطاع العلوم المتقدمة والذكاء الاصطناعي.

• 1350 طالباً وطالبة يمثلون 20 جنسية شاركوا في البرنامج الصيفي الطلابي «صيفنا أمن وسعادة.. ابتكار وقيادة».

• تجربة فريدة للقضاء علـى أوقات الفراغ التي يعاني منها النشء، بأنشطتها المتنوعة والشيقة الحافلة بالمعرفة والتسلية.

• ترسيخ قيم الأجداد والآباء في نفوس الأجيال القادمة وتعميق ارتباطهم بالهوية الوطنية.