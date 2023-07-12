استغاثة إمراة تستنفرالشرطة البريطانية وكانت المفاجأة

انطلقت دورية للشرطة البريطانية تلبية لنداء استغاثة قالت أنه جاء من مواطن سمع امرأة تصرخ طلبا للنجدة.



وعلى الفور قامت محطة شرطة إيسيكس (المملكة المتحدة) بإرسال ثلاث سيارات شرطة إلى العقار المعني بغرض تفتيشه وتقصي الأمر.

وقالت شرطة إيسيكس إنه تم إبلاغها بالحادث المحتمل في، وكان يتعلق بامرأة تصرخ طلبا للمساعدة من قبل "جار قلق".

وما أن طرق ضابطا الشرطة باب المنزل المعني حتى فتح صاحب رجل الباب مذهولا وقد انتابته موجة ذعر.

وأخبر الضابطان الرجل بأن شكوى جاءت من قبل أحد الجيران القلقين من صراخ امرأة في المنزل، ليضحك صاحب العقار ويؤكد أن الصراخ هو مشاكسة يقوم بها ببغاءه بشكل دائم.

وبالفعل تأكد الضابطان بنفسهما من أن الأصوات المبلغ عنها كانت قادمة من ببغاء أمازون أخضر بعرف أصفر، يصرخ بأعلى صوته متفوها بما لا يفهم من الكلمات.

وقالت الشرطة أن الرجل صاحب العقار يمتلك ما مجموعه 22 ببغاءًا، كما بثت صورا للبغاء المعني، ولضابطي الشرطة الذي تحققا من الشكوى وهما يضحكان معه بعد المكالمة. وشكر المتحدث باسم شرطة إسيكس الرجل مالك العقار على تفهمه لطلب الشرطة التحقق من الأمر في مقره.