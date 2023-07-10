"تويتر" تختبر خاصية المكالمات الصوتية والمرئية

منصة "تويتر" أعلنت عن اختبار خاصية جديدة لمستخدميه تتيح إجراء المكالمات الصوتية والمرئية "الفيديو" عبر الرسائل المباشرة، والتي ستوفر مزايا جديدة لمستخدمي التطبيق، تسهل بقاءهم على اتصال مع الأصدقاء، وسط تساؤلات عن إمكانية تأثير توفير هذه الخدمة على الانطلاقة القوية التي حققها تطبيق "ثريدز".

وعبر إطلاق هذه الخدمة، يواجه "تويتر" تحديات كبيرة من بينها تغيير السلوكيات التقليدية لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، حيث من الصعب أن يتحول العديد إلى «تويتر» لإجراء المكالمات الصوتية والمرئية عوضًا عن استخدام التطبيقات السائدة الأخرى مثل واتساب وإنستغرام وتليغرام وغيرها.