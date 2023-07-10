لص مسلح سيء الحظ.. وضحايا غريبو الاطوار.. «فيديو»

لم يستطع لص مسلح ببندقية، إثارة خوف زبائن صالون حلاقة وتجميل بما يكفي لسرقة أموالهم، فغادر خائبا يتساءل في نفسه ما سبب تجاهل تهديداته بهذا الشكل.

ونشرت الشرطة في أتلانتا (الولايات المتحدة) مقطع فيديو هذا الأسبوع يظهر محاولة سرقة في صالون تجميل لم تتم كما هو مخطط لها.

ووفقًا لـ Atlanta News First ، وقع الحادث يوم الاثنين الماضي في صالون حلاقة وتجميل وسط مدينة أتلانتا، ووفقا للفيديو، وفيما يبدو أنه يوم عمل عادي يدخل رجل بحقيبة يشدها نحو وسطه، مرتديا نظارات شمسية وقبعة، ويشهر سريعا ما يبدو أنه بندقية، صائحا بالموجودين أن لا يتحرك أحد، وأن يخفضوا رؤوسهم، ويخرجوا أموالهم.

ويعيد الرجل صياحة "أعطوني أموالكم" وهو يجول بين صاحب المحل والزبائن الذي يجلسون في الانتظار.

لكن زبائن المحل لا تحرك ساكنا، وتتصرف وكأن الأمر لا يعنيها، أو كما لو أنها مستغرقة في التفكير في شؤونها الخاصة، لدرجة يبدو على اللص الارتباك.

وبمجرد عودته للصياح، تقوم امرأة بهدوء وتغادر المحل لتقف في الخارج، فيما يحاول اللص مداراة دهشته من ردة فعل الزبائن وصاحب المحل الباردة. وأخيرا يقرر الرجل، الذي بدا محبطًا، مغادرة الصالون بعد اقتناصه هاتف امرأة، في محاولة سطو استغرقت حوالي 30 ثانية، بحسب اللقطات الأمنية.

وطلبت الشرطة التي نشرت الفيديو مساعدة الناس التي شاهدته على منصة "يوتيوب" في التعرف على اللص أو تقديم معلومات عنه بهدف اعتقاله.

ولم تعلق الشرطة على ردة الفعل الباردة التي نجمت عن رواد المحل وصاحبه والتي أصابت اللص بالدهشة والارتباك وأفشلت مخططه.